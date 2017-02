Distrikts-Norge i brann

Innenriks

Hun er en av flere som tok fram fyrstikkene i går for å tenne bål i protest mot regjeringens landbrukspolitikk.

Det er altså ikke bare ulv og kommunereform som skaper spetakkel i Distrikts-Norge for tida. Regjeringen fyrer også opp under debatt om framtidens landbruk.

– Jeg tenner bål uten dårlig samvittighet, sammen med resten av Norges Bondelag over hele landet, sier Slettebø, som er leder for Bondelaget på Bjerkreim i Rogaland.

Over 200 bål i alle landets fylker ble tent i regi av Bondelaget i går.

– Historieløst

Det er regjeringens jordbruksmelding, som legger opp til en liberalisering av næringen, som skaper sterke reaksjoner. Landbruksministeren lurer på hva Bondelaget skulle satt fyr på om regjeringen virkelig hadde klinka til.

– For meg er det et visst historisk sus over vardebrenning, og jeg synes det er en smule historieløst og perspektivløst å starte vardebrenning basert på de forslagene som ligger i meldingen. Her videreføres tross alt mange av de viktigste pilarene i norsk landbruk: Jordbruksavtalesystemet, inntektsmålet og forsterkede produksjonsmål, sier Jon Georg Dale til Dagsavisen.

– Større risiko

Slettebø er en av flere bønder som mandag stilte landbruksministeren til veggs på det årlige bondemøtet på Varhaug på Jæren.

– Denne landbruksmeldingen starter som en kjærlighetshistorie, men ender som en grøsser, sier Slettebø.

Hun mener mye av virkelighetsbeskrivelsen av det norske landbruket som står i meldingen er lett å stille seg bak, men at det er grunn til å sperre opp øynene når man kommer til kapittelet om markedsbalansering. Hun trekker fram forslaget om å avvikle markedsbalanseringen for geitemelk som et eksempel. I dag har TINE mottaksplikt for all geitemelk som produseres.

– Jeg har tre geitemelkprodusenter i mitt distrikt. De har investert friskt og gjort om kumelkkvoter til geitemelkkvoter. Men med denne endringen skjærer Dale av greina de sitter på. Mottaksplikten til Tine er hele rotfeste for dem som driver med en liten og spesiell produksjon. Her legger Dale mer risiko over på dem som satser, sier Slettebø.

Dale mener dette er en nødvendig liberalisering, fordi dagens ordning innebærer at de som produserer kumelk sponser de som produserer geitemelk, og foreslår i tillegg en ordning med oppkjøp av geitemelkkvoter.

– Vi produserer mellom 20–25 prosent mer geitemelk enn vi faktisk bruker i matproduksjon. Her foreslår jeg å kjøpe ut kvoten slik at vi får mer balanse mellom produksjonen og den faktiske etterspørselen, sier Dale.

– Ingen tosk

– Dale er ingen stor tosk, så han prøver gjennom mange mindre endringer å liberalisere politikken. Summen av dette er dramatisk, mener Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget.

Pollestad har brukt nyåret på å studere meldingen som han er saksordfører for i Stortinget. Han mener den er full av dobbeltkommunikasjon.

– For eksempel sier Dale at de ikke fjerner noen distriktsordninger. Nei. Men han bruker stor plass i meldingen på å skriver hvor uhensiktsmessige de er, sier Pollestad.

Han mener statsråden må belage seg på en rekke nederlag i Stortinget.

– Jordbruksmeldingen vil få et hardt møte med Stortinget, sier komitélederen og utdyper:

– Det første nederlaget ministeren vil ryke på er å sette kostnadseffektiv matproduksjon som et mål som skal trumfe de fleste andre målene for jordbruket. Så mener jeg de endringene som gjøres på markedsbalansering er svært dårlig begrunnet. Jeg tror heller ikke han får gjennomslag for å kutte antall melkekvoteregioner fra 18 til 10, basert på en havarert regionreform.

– Er du redd alt du har jobbet med blir reversert i Stortinget, Dale?

– Nei. Det er ikke flertall for alt, og en må være forberedt på kompromiss når man sitter i mindretallsregjering. Men Venstre og Ap har gitt positive signaler både når det beiteordningen og melkekvoteregioner.

Næringskomiteen behandler nå jordbruksmeldingen, og skal avgi sin innstilling 7. mars.

