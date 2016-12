Dette tenker de om det nye året

Innenriks

Jon Michelet, forfatter og tidligere politiker og redaktør

1. Hvordan har 2016 vært?

– Det har vært et overraskelsens år når det gjelder politikken. Ting man ikke hadde trodd på, som Brexit, Trumps valgseier, og Putins faktiske framganger rundt omkring i verden, det har vært overraskelser. For meg personlig, har det vært et veldig godt år med min roman, «Brennende skip», som den mest solgte norske romanen i 2016. Bedre kan det ikke bli. Det har vært et godt år for den norske romanen, med Vigdis Hjorth, Edvard Hoem, Anne B. Ragde i spissen, mens dominansen av anglo-amerikansk litteratur, som «Fifty Shades Darker», og Jojo Moyes, det er vi forbi. Audrey Carlans «Calendar Girl» som var utfordreren her, den nådde ikke opp.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Det som er veldig skummelt nå, er atomopprustinga i Europa. Det går så tett innpå hverandre, med et rakettskjold i Romania, og ett i Polen. Plutselig har du satt atomrakettene på dørstokken til Russland, og russerne svarer. Det kan utløse et helvete i deler av Europa som nesten er umulig å forestille seg. Nå kan Norge angre som faen på at Obama fikk Nobels fredspris. Hva har vi fått? Et våpenkappløp i Europa.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– Det aller viktigste for verden er at det kan bli en eller annen fredsløsning i Syria. At det slaktehuset ikke fortsetter som det er. Det betyr at alle parter må på gå på kompromisser. Vi må antakelig spise kamelen Assad som etter alt å dømme fortsatt vil måtte komme til å spille en rolle i Syria, og en masse kjepphester må settes på stallen. For Syria og midtøsten, er det helt nødvendig. Det som er den store humanitære katastrofen i vår tid, er Syria.

Mitt personlige mål for 2017 å få ferdig roman-serien «En Sjøens Helt». Jeg er et godt stykke på vei.

Marta Breen, forfatter

1. Hvordan har 2016 vært?

– 2016 var en politisk katastrofe, sett fra feministisk ståsted. USA har fått en sexistisk leder som har lovet å innskrenke kvinners rettigheter på en rekke områder. Ikke bare adgangen til abort, men også helsetilbud som prevensjon, rådgivning og ultralyd. Og FN har nettopp valgt en sjef som i hele sitt politiske liv har motarbeidet homofili og abort. Mer positivt har det vært at en rekke liberale kvinner fra minoritetsmiljøer har markert seg i debatten her hjemme - fra Nancy Hertz til Azra Gilani. Dette har vi ventet på lenge. Ikke fordi minoritetskvinner skal kjempe sine kamper alene - slik enkelte ynder å hevde er norske feministers holdning - men fordi disse kvinnene selv må få lov til å formulere hvor kampen står. De må selv få definere sine egne problemstillinger. Vi som tilhører majoritetsmiljøet må bidra med plattformer, talerstoler og ører som lytter.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Jeg er bekymret for den stadig mer polariserte tonen i norsk debatt. Nå opplever vi at selv ministre og politikere i posisjon benytter seg av simple retoriske grep som helt tydelig er ment for å sette grupper opp mot hverandre. Dette tror jeg dessverre vi bare vil se mere av.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– Jeg håper at enda flere kvinner - spesielt fra minoritetsmiljøene - trosser ubehag og potensielle trusler, og bidrar med sine meninger i offentligheten. Jeg håper sommeren blir varm og at ingen medier skriver et eneste ord om «Sommerkroppen 2017». Også håper jeg vi får en helt ny regjering etter valget i september.

Pål Moddi Knutsen, musiker

1. Hvordan har 2016 vært?

– 2016 har vært et år som gjør at man i det minste føler at man er en del av historien. Jeg snakka med en samfunnsfaglærer her om dagen som hadde sin første vikartime noensinne dagen etter valget i USA, og han ønska at den timen ikke var i 45 minutter, men kanskje ett år. Så det er nok å ta tak i. 2016 har først og fremst vært et langt år.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– For det første avviser jeg premisset for spørsmålet. Men det verste som kan skje, er jo til enhver tid det verste vi kan forestille oss. Og skal man kun fokusere på det negative, så er det kun det negative vi får.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– Det jeg håper aller mest, er at folk skal få trua på at det har noe å si hva vi gjør her i verden. Det virker som om mange har gitt opp helt, og tror at alt som skjer styres av hva som popper opp i feeden på Facebook, og at verdenshistorien nå er overlatt til NSA og algoritmer. Men jeg tror at alle og enhver kan bidra med ganske mye. Jeg for min del - i stedet for å klage over all dritten som er på radioen - har hatt det privelegiet å jobbe med musikere over hele verden det siste året, og har opplevd at musikk kan gjøre en forskjell. Det et det jeg skal bruke 2017 på, og fortsette med.

Cathrine Sandnes, leder i Manifest tankesmie og forfatter

1 . Hvordan har 2016 vært?

– Jeg tenker at det bare det at Trump vant presiedentvalget var katastrofalt, men når man også ser hvilke menn han utvelger, så tror jeg rett og slett det ikke har skjedd noe mer foruroligende storpolitisk i min tid. Det som skjer i USA, får enorme ringvirkninger for resten av verden. Og konsekvensene av Trumps styring får vi ikke se før om ti år. Dagen før Trump ble valgt til president, så ble også flertallet i Norge enige om at man skulle knytte seg tettere til Nato og USA enn noen gang. For en timing å knytte det norske forsvaret tettere opp til USA på, mer enn noen gang»! Det var både økonomisk, men også gjennom den politiske styringen. Det er rett og slett skrekkelig.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Det verste som kan skje er at Trump klarer å kontrollere senatet og resten av kongressen, hvis man faktisk gir ham muligheten til å gjennomføre den politikken utnevnelsen hans peker mot. Det blir også veldig interessant å se på hva som skjer i Syria, der Trump har en god tone - hva gjør Norge da? Trump har uttalt seg kritisk til F-35, som han mener er gigantiske pengesluk, som han har helt rett i. I USA, for amerikanerne, kommer abortlovene til å bli utfordra, arbeidstakere vil også bli det så definitivt. Det blir stor uro. Da lurer jeg på hva de som stemte på Trump kommer til å gjøre ved neste valg. Hvilke utslag vil dette gi på tilliten til det politiske systemet?

Hva håper du vil skje 2017?

– Er det mulig å tenke seg en yngre utg ave av Bernie Sanders, med den samme appellen, som kan skape den oppslutningen og entusiasmen og bygge den over tid? Og siden jeg først har forvillet meg inn på det å diskutere den grunnleggende tilliten til det politiske systemet, så er det utrolige bevegelser i den vestlige verden nå, som bunner i tillit til det bestående statsbærende systemet. Det er en polarisering, der noen går til venstre, og så har man høyrepopulismen. Men når man ser hvordan unge mennesker stemmer, så er det virkelig oppløftende. Det unge mennesker uttrykker, er at de ønsker styrestøtte og retninger som vitner om at de er mye klokere enn sine foreldre og besteforeldre.

Hans Olav Lahlum, forfatter, historiker, SV-politiker og sjakk-guru

1 . Hvordan har 2016 vært?

– 2016 ble for meg personlig et nytt godt arbeidsår, med flere positive enn negative overraskelser. I Norge synes jeg imidlertid utviklingen på for mange områder gikk i feil retning, og det ble et til dels svært urovekkende sjokkår i internasjonal politikk.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Jeg frykter at lidelsene til det syriske folk bare vil fortsette samtidig som vi får oppleve mer terror og et generelt økende konfliktnivå. Valget av Trump i USA kan bli et tungt tilbakeslag, også i kampen for miljøet og mot klimaendringene. Situasjonen er uvanlig uforutsigbar ved inngangen til 2017.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– Jeg håper på en slutt på lidelsene til folket i Syria, på mindre diktatur og mer demokrati, på at det ikke kommer nye militære konflikter eller terrorangrep, samt på et bedre samarbeid i verdenssamfunnet og en større felles innsats mot fattigdom og for miljøet - men erkjenner at det er en svært lang vei frem dit. Presidentvalget i Frankrike blir en første stor test av om den høyrepopulistiske bølgen fra 2016 fortsetter over i 2017. I Norge blir årets store politiske slag selvsagt stortingsvalget i september, og jeg håper at det vil gi grunnlag for en ny rødgrønn regjering med en både rødere og grønnere politikk.

Per Sandberg, fiskeriminister (Fremskrittspartiet)

1. Hvordan har 2016 vært?

– Det har vært et fantastisk politisk år. Jeg får energi av at det skjer mye, hele tiden, og slik har 2016 vært helt i toppen av alle mine år som politiker. Jeg har hatt gleden av å møte utrolig mange positive mennesker, små og store næringsutøvere innenfor sjømatnæringen, forskere og organisasjoner som tenker opp og frem. Mitt første år som statsråd, i et kollegium som utformer og vedtar politikk hver eneste dag, har forsterket min tro på at alt er mulig, tross «ualminnelig stor misnøye» fra opposisjonen. 2016 var dessverre også året hvor jeg mistet min svigerbror, som også var min beste venn, min beste og viktigste samtalepartner og mentor.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Jeg har lært meg at dagene og livet ikke bør brukes til å frykte noe som helst. Bekymringer «spiser» energi, energi som kan brukes til noe positivt. Å glede seg til morgendagen og legge dårlige dager bak seg gir alltid bedre resultater, uansett. Det verste er uansett det som måtte ramme dine nærmeste av negativ hendelser.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– At verdenssamfunnet stiller opp 100 prosent for å starte prosesser som gir folket håp og tro på en fremtid i Syria. Jeg håper selvfølgelig at Regjeringen får fornyet tillit. Norge trenger stabilitet. Selv om 2017 akkurat nå kan se noe bedre ut, er det for tidlig å konkludere med at «uroen» har lagt seg. Regjeringen har skapt trygghet sammen med samarbeidspartiene gjennom en periode med utrolig utfordringer. FrP går inn i 2017 med forsterket selvtillit, vi har lagt all skremselspropaganda mot FrP i Regjering død. Denne selvtilliten håper jeg vil smitte over på hele partiet i 2017. Vi ligger rimelig godt i feltet foran Stortingsvalget. Nå håper jeg partiet gjennom viktige prosesser som strategi, programbehandling og valgkamp vil trekke opp til en samlet innspurt mot valget i september.

Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom

1. Hvordan har 2016 vært?

– 2016 har først og fremst vist oss at de store forandringenes tid ikke er forbi. Ingen trodde Trump kunne bli president i USA. Ingen forventa at britene kom til å si ja til Brexit. Ingen hadde regna med at Bob Dylan skulle få en Nobelpris i litteratur. Dette viser at forandring er mulig. Men forandringene kan også gå i negativ retning, om ikke venstresida står tidlig opp om morgenen, jobber beinhardt og fanger tidsånden.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– I en verden som snart skal styres av Donald Trump og Norge av Terje Søviknes og Per Willy Amundsen, er det mye man kan frykte. Men i disse tidene er det viktig at venstresida ikke bare ser svart på alt, men også gjenreiser troen på at et annet samfunn er mulig. Derfor er det veldig gledelig å se at Rødt kan utgjøre en forskjell, sånn som i Oslo hvor Rødt har vært garantisten for barnehager uten velferdsprofitører. Jeg håper Rødt kan fortsette kampen mot forskjells-Norge fra Stortinget til høsten av.

3. Hva håper du vil skje i 2017?

– At venstresidas politikere er i stand til å lage like mye oppstyr rundt økt ulikhet og mindre trygghet i arbeidslivet som høyresidas ministere lager om norsk kultur og innvandring.

Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord

1. Hvordan har 2016 vært?

– Internasjonalt har det først og fremst vært året da vi har sett hvor viktig det er at politikken fanger opp vanlige folks bekymringer og interesser, jamfør Brexit og presidentvalget i USA. Men året illustrerer også hvor stor makt konspirasjonsteorier, «fake news» og forakt for fakta kan ha. Norge er i sammenligning en fredelig og idyllisk plett, selv om det er verdt å følge med på hvor enkelt det er å skape sterke stemningsbølger på sosiale medier, på godt og vondt. Den reduserte takhøyden for kritikk i norsk arbeids- og samfunnsliv bekymrer meg. Jeg ser også et Norge som utvikler seg klart i retning av økte sosiale og økonomiske ulikheter, større enn vi bør ha. Fritt Ord-året har vært intenst og meningsfullt - det er utrolig å få være med på å realisere flere enn 1200 prosjekter innen kultur, samfunnsdebatt og journalistikk hvert år, i Norge og internasjonalt.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Internasjonal politikk virker mer uforutsigbar og ustabil enn på lenge. Jeg frykter det autoritære Russlands nye aggressivitet, både militært, politisk, og mediemessig. Jeg frykter også utviklingen i Midtøsten, både når det gjelder Syria og når det gjelder Israel/Palestina, det siste særlig med Donald Trumps uklare og urovekkende utspill så langt. Ellers vil jeg ikke undervurdere hvordan terrorisme skritt for skritt endrer mye i våre åpne og frie samfunn, som er så sårbare nettopp fordi deres største verdi er at de er åpne og frie.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– Jeg håper situasjonen i og rundt Syria tar store skritt i retning av en slitesterk løsning i 2017. Jeg håper også at Russland og Tyrkia utvikler seg i en mindre autoritær retning. Alt dette virker akkurat nå så lite sannsynlig at det er for rene drømmer å regne. I Norge håper jeg på en lang valgkamp preget av kunnskap og saklige diskusjoner, som setter borgerne i stand til å påvirke i hvilken retning de vil samfunnet skal utvikle seg. Jeg håper folk som kjemper mot grov urettferdighet vinner frem, og at de lavmælte og de som sliter med helsa og langvarige kroniske sykdommer får mer hjelp. Personlig håper jeg også at alle som står meg nær får være friske og glade.

Silje Lundberg, miljøverner og leder i Naturvernforbundet

1. Hvordan har 2016 vært?

– I 2016 har vi i Naturvernforbundet bevist at vi vinner stadig mer grunn, og stadig flere saker. Vi har fått 51 land til å stemme for å forby gruvedumping i sjø, Stortinget har vedtatt et mål om 10 prosent skogvern, og aldri før har klima spilt en så sentral sak i statsbudsjettet. Vi stanset Tord Liens forsøk på å snikåpne Lofoten og Møreblokkene. Den storstilte kraftutbygginga i Eiunna ble skrinlagt, og vi fikk stanset de svært skadelige vindkraftprosjektene på Siragrunnen og Kalvvatnan. I 2016 sa både Troms og Finnmark AP ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Alt dette er bevis på at det nytter – at miljø- og klimautfordringene ikke er uoverkommelig.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Hvis Trump gjør alvor av truslene sine om å avvikle avvikle NASA sin klimaforskning og trekker USA ut av klimakonvensjonen, ville det vært svært dårlig for det internasjonale klimaarbeidet. Samtidig har resten av verden kommet så langt at man ikke lar seg stoppe av USA.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– Jeg håper Arbeiderpartiet sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og at området blir varig vernet mot petroleumsvirksomhet i 2017. Samtidig håper jeg vi får en regjering som faktisk reduserer norske klimagassutslipp og tar vare på norsk natur.

Arif Salum, artist

1. Hvordan har 2016 vært?

– 2016 har vært en uforglemmelig reise for meg som artist. Mest på grunn av en helg i fjor der vi avsluttet en turné på Sentrum scene, også var det Spellemann dagen etter. Bare den helgen der var hele 2016 for meg. På verdensbasis var 2016 også et år der jeg føler man har sett hvordan vi mennesker kan være på godt og vondt. Veldig mange folk har vist sine «true colours» med tanke på at vi kanskje har sett mer til veldig farlige ideologier. Det er ingen hemmelighet at USAs nye president representerer en av disse. Det er helt greit å være radikal, men jeg synes det har vært en skremmende tendens i år. I tillegg til har det vært store problemer med det som skjer i Syria, og mange andre steder i verden, der folk har fått det verre. Dette skjer samtidig med at skumle retorikker blir brukt rundt omkring i verden om folk i nød og på flukt. På mange måter tenker jeg vi er i en tredje verdenskrig.

2. Hva frykter du er det verste som kan skje i 2017?

– Jeg synes verden nå er litt skummel. En del ting som skjer der borte I USA har en tenden til å smitte over til lille Norge. Jeg synes folk er veldig radikale og skal skylde på minoriteter fordi de selv kanskje ikke har det så bra, eller de ikke har fått til det de ønsket ut av livet, og har en tendens til å skylde på andre enn seg selv. Da går det ofte ut over andre minoriteter, som homofile, muslimer, og så videre. Jeg frykter at vi kan komme til å se de tendensene man har sett i nabolandene i Europa, hit i Norge, der man ser opptøyer, som vi ser i land som Frankrike, fordi folk lenge har blitt forkjellsbehandlet av «the power». Da blir det en reaksjon. Jeg håper ikke dette skjer noe som helst sted i verden. Heller ikke i Norge. det kan veldig fort skje, med tanke på hvordan folk tenker. Derfor må vi prøve å å bekjempe fordommer. Det er jo en uendelig og ustoppelig kamp, men jeg har fortsatt tro på mennesker og at de vil hverandre godt. Urettferdighet hvor som helst er ikke akseptabelt hos meg.

3. Hva håper du vil skje 2017?

– I Norge har majoriteten det bra, derfor håper jeg vi kan stille opp mer og hjelpe flere mennesker som trenger det, som både kommer hit som nye landsmenn, men også de som er her, som for eksempel ikke har råd til en julemiddag, eller mulighet til å feire jul, eller på andre måter er utafor, men som ønsker frihet. Vi har vært flinke til å ta imot andre mennesker, men vi kan bli bedre på å hjelpe hverandre. Det er det jeg håper på. jeg tror de fleste, i hvert fall de jeg kjenner, ønsker fred på jord. Meg og mine satser på det.