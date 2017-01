Innenriks

Av: Sofie Prestegård og Marie De Rosa

Den svenske utenriksministeren Margot Wallström ba mandag USAs chargé d'affaires om et møte for å gi klar beskjed om hva den svenske regjeringen mener om president Donald Trumps innreiseforbud.

Nå må Norge gjøre det samme, mener SV, som har sendt utenriksminister Børge Brende (H) et brev om saken.

– Norge må gi tydelig beskjed om at innreise- og flyktningforbudet er uakseptabelt, og kreve stans av denne meningsløse og inhumane politikken, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

SV har også bedt Brende komme til Stortinget med en redegjørelse om hvordan Norge skal forholde seg til USA framover.

Dette er ikke tiden for kortsiktige utspill, svarer Brende. Han mener det er viktig at Norge viderefører en tett dialog med USA, også etter at Trump tok over roret.

– Åpen og nær dialog

– Vi har kun en uke bak oss med Trump-administrasjonen, men vår strategi må være langsiktig. Det er langvarige og sterke bånd mellom Norge og USA. Vår strategi er å ha en åpen og nær dialog med USA og den nye administrasjonen. I den dialogen er vi tydelige på hva som er våre interesser og verdier. Vår erfaring er at en åpen dialog med USA også har rom for å ha ulike syn på saker. Samtidig er det viktig å føre en forutsigbar og ansvarlig politikk. Dette er ikke tiden for kortsiktige og lettvinte utspill, sier han til Dagsavisen.

AUF-leder Mani Hussaini tok tidligere i dag til orde for å nekte Trump innreise til USA.

– Hvis vi skal følge logikken hans (Trump), så mener jeg at han er en fare for vårt demokrati og de vestlige verdiene, sier Hussaini til NRK.

Skal svare denne uken

Onsdag denne uken skal Brende stille i den spontane spørretimen på Stortinget. Der vil det bli rikelig anledning til å stille spørsmål om Norges forhold til USA, sier han.

– Regjeringen er opptatt av å holde Stortinget informert om viktige utenrikspolitiske forhold. Jeg skal i muntlig spørretime i Stortinget denne uken, og det gir alle partiene en god anledning til å stille spørsmål. Forholdet til USA vil naturlig nok også være et viktig tema i den utenrikspolitiske redegjørelsen senere i vår, sier Brende.

Det var fredag at Trump undertegnet en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Han innførte også et generelt innreiseforbud i 90 dager for personer fra sju muslimske land.

Demonstrasjon i Oslo

Forbudet har vakt sterke reaksjoner i både inn- og utland. Søndag samlet titusener av amerikanere seg til demonstrasjon mot de nye innreisereglene ved de internasjonale flyplassene i blant annet New York, Los Angeles, Boston, Washington og Atlanta, ifølge Reuters.

I morgen arrangeres det også demonstrasjonstog på Eidsvolls plass i Oslo. Foreløpig har over 1.300 mennesker meldt sin interesse på Facebook. Blant appellantene er SV, Rødt, NOAS, Antirasistisk senter, Amnesty International Norge og Norges Fredsråd.