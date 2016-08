Deler barna inn etter kjønn

Innenriks

Se hele programmet nederst i saken!

Steindal skole i Trondheim deler SFO-barna inn i aktivitetsgrupper etter kjønn. I høstens program er det planlagt neglespa og armbåndsperling for jentene, mens gutta skal se «guttefilm» og ha rebusløp.

Det bekrefter rektor ved Steindal skole i Trondheim, Kristin By Vollset overfor Dagsavisen.

– Vi har ikke tenkt på at dette er kjønnsdeling. Tilbudet på 3. og 4. trinn har vært utrolig populært og har tatt utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov.

– Jentene har ønsket litt roligere aktiviteter, men guttene har hatt andre interesser. Allerede på våren i andre klasse gleder ungene seg til at de skal få være med på dette når de begynner i tredjeklasse, sier Vollset til Dagsavisen.

Hun bekrefter at dette er en praksis skolen har hatt i minst ti år. Det er først nå at det har kommet reaksjoner etter at foreldre har delt høstens aktivitetsplan i sosiale medier. Rektor forteller at det ikke er de SFO-ansatte som deler barna inn i grupper, men at det er foreldrene selv som melder barna på tilbudet som utgjør halvannen time en gang i uka.

Skaper reaksjoner

I høstplanen som barna har fått med seg hjem i skolesekken, er det laget et eget aktivitetsprogram for «Gutteklubben» og «Girls only». Fram til utgangen av november inviteres jentene til å delta på laging av armbånd, eget pennal og såpe. I tillegg får de mulighet til å være med på «neglespa».

For «Gutteklubben» er det lagt opp til «guttefilm», PC-dag, «Fart og moro i gymsalen», guttebingo og rebusløp.

Av fellesaktiviteter for «den rosa» og «den blå» er det lagt opp til bowling, hamburger og film.

Opplegget ved skolens SFO har fått det til å koke i sosiale medier. Mange mener dette er gammeldags og kjønnsdiskriminerende.

Det er ikke rektor Kristin By Vollset umiddelbart enig i.

– For oss har dette kanskje handlet mer om å lytte til ungene og deres ønsker, enn å være prinsipielt imot gutte- og jenteaktiviteter, sier hun.

Ikke avgjort

Rektoren ved Steindal skole bekrefter at praksisen nå vil bli evaluert og diskutert i personalgruppa i tillegg til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

– Vi vil veldig gjerne høre foreldrenes mening i denne saken, sier Vollset, som bekrefter at hun i går kveld fikk en e-post fra foreldre som er kritisk til skolens kjønnsinndeling av SFO-aktiviteter.

– Vil dere slutte med dagens praksis?

– Det viktigste er at den skal diskuteres i de rette fora. Så får vi se hva konklusjonen blir etter det, sier rektor Kristin By Vollset på Steindal skole, som har 350 elever og 190 barn på SFO.