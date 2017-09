De pendler inn og ut av Stortinget

Innenriks

AV: NTB og Tone Magni Finstad Vestheim

I kveld er 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp. Det viser den siste oppdateringen på Valgdirektoratets hjemmesider.

Oslo: Heggelund (H) inne

Endringene i ett fylke kan få konsekvenser for utjevningsmandatene i andre fylker.

De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater, ifølge NTB.

I Oslo tok Høyres Stefan Heggelund i løpet av dagen et utjevningsmandat fra Arbeiderpartiets Zaineb al-Samarai. Høyre er dermed inne med seks mandater fra hovedstaden. Arbeiderpartiet får fem representanter på Stortinget.

Hordaland: Breivik (V) inne

I Hordaland kjemper Venstre-nestleder Terje Breivik med Frps Torkil Åmland om en stortingsplass. Rundt klokka 18 var det kun 115 stemmer som skilte de to kandidatene, ifølge NTBs oversikt basert på Valgdirektoratets råtall.

Tre timer senere ledet Breivik med 1.464 stemmer og kunne være sikrere på stortingsplass.

Denne fintellingen påvirket fordelingen av utjevningsmandater, og dermed var også Senterpartiets Nils T. Bjørke inne på Stortinget. Han var allerede tilbake i hverdagen som melkebonde på Voss da han fikk beskjeden tirsdag ettermiddag.

– Virkelig, sier du det? Jeg var vel innstilt på å fortsette som fylkestingspolitiker og at det ikke ble noen Oslo-tur på meg, sa han til NRK.

Nils T. Bjørke gikk av som leder i Norges Bondelag i 2014.

Rogaland: Hansen (Ap) inne

Arbeiderpartiet lå an til å få tre mandater i Rogaland – det samme som i 2013. Men i løpet av ettermiddagen endret landskapet seg i takt med at flere stemmer ble talt opp.

Plutselig var LO-topp Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø (22) falt ut.

Det innebærer at Rogaland blir det eneste fylket der Ap vinner et mandat i forhold til forrige valg, skriver NRK.

For Stokkebø, var dette mindre dramatisk enn for Hansen: Helseminister Bernt Høie (H) ligger an til å fortsette som minister. Stokkebø møter da uansett som vara, ifølge NRK.

Rundt klokka 18 var det bare 53 stemmer som skilte de to kandidatene, men utover kvelden styrket Hansen ledelsen og lå 241 stemmer foran Stokkebø.