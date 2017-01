De best leste sakene i 2016

Innenriks

I 2016 godt over doblet Dagsavisen lesningen på nett.

Under finner du de ti sakene fra Dagavisens journalister og faste skribenter som ble aller mest lest i året som gikk.



FOTO: DAVID STENERUD

Dagsavisen journalist skrev et åpent brev til naboene sine etter å ha funnet et nedtegnet nabovarsel i hesen i blokka der han bor.







TEGNING: SIRI DOKKEN

Bare ikke gjør det, skev Aslak Sira Myhre. Les hvorfor!



TEGNING: SIRI DOKKEN

På et sykehjem står en lege og lytter på en person med stetoskop i over to minutter. Kvinnen har vært død i over 15 timer. Hva har skjedd? spurte Sigrid Bonde Tusvik.



FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Råtne bord, misfarging og bord som buler ut på den bare ni år gamle skolen i Stavanger.



FOTO: OSLO MUSEUM

De var fattige, forsvarsløse barn. Hun var en mektig kvinne av borgerskapet og fanatisk religiøs. Dette er bakgrunnen for en av norgeshistoriens mest sadistiske barnehjemssaker.

Kay Erikssen er Norges mest forhatte mann. Han føler seg som det, sier han. Det hadde Sigrid Bonde Tusvik litt å si om.



FOTO: ASLAK BORGERSRUD

Dagsavisens egen slask, Aslak Borgersrud, rykket ut til Tøyen for å få dekke besøket fra et Asker-par i førtiårene. Du gjetter kanskje hvem?



TEGNING: SIRI DOKKEN

Enten er du med meg, eller så er du mot folket. Det er første punkt i Hege Ulstein «Sylvilismen: En kort guide». Det skapte rabalder.



FOTO: NTB SCANPIX/DAGSAVISEN

God dag mann offentlighetslov! Aslak Borgersrud tok til tastaturet da byrådet i Oslo hadde bestemt seg for at de bare ville svare Aftenposten om status for søppelkaoset i hovedstaden.



FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

Siste del i reportasjeserien om den fryktelige barnehjemsbestyrerinnen. Johanne Sofie Fougner mishandlet og torturerte små jenter på det mest sadistiske. Da hun ble avslørt ble folk så sinte at hun måtte rømme Kristiania. Men hvor dro gamle frøken Fougner? Og hvordan ble hun så ond?