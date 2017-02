Bygger i bakken

Innenriks

Forklaringen er at både næringslivet og det offentlige i økende grad nå velger å gå under jorda for å realisere nye prosjekter.

Et eksempel på dette er det som foregår i Stendafjellet i Hordaland.

– Vi har allerede sprengt ut åtte fjellhaller. Nå utvider vi med ti nye haller. Hver av dem blir cirka 200 meter lange, 25 meter brede og 55 meter høye, opplyser Karsten Gundersen, daglig leder i FSG, Fana Stein & Gjenvinning AS.

– Hva skal dere bruke alle disse kubikkmeterene til?

– Her skal vi lagre forurensede masser, blant annet sand som er feid opp langs veiene og masser fra graving i Bergen sentrum, svarer Gundersen.

– Steinen vi tar ut ved utsprengingen av fjellhallene, bruker vi til pukkproduksjon. Den foregår inne i fjellet og påvirker dermed ikke det ytre miljøet ved for eksempel støy og støy, fortsetter han.

Mange typer fjellanlegg

Forleden dag kunne Dagsavisen fortelle om rekordmange nye veitunneler i Norge. Men det er altså ikke bare Statens vegvesen som går i dybden.

I Odda, for eksempel, skal gruve- og metallindustrikonsernet Boliden bygge sin 19. og 20. fjellhall. 600.000 kubikkmeter med fjell skal sprenges ut i den anledning. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2019.

– Det ser ut til at det nå blir enda høyere aktivitet innen bygging av tunneler og bergrom, sier Thor Skjeggedal, faglig sekretær i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk.

Han peker på flere forhold som kan forklare denne utviklingen.

– I byene begynner det å bli begrenset med plass. Ny infrastruktur må derfor i mange tilfeller legges under bakken. Vi ser også at høytspentlinjer i tettbygde strøk nå blir lagt i tunneler under bakken. For flere eksisterende fjellanlegg er det behov for utvidelser og oppgraderinger. Bekkelaget renseanlegg i Oslo er et eksempel på det. Vi er også velsignet med godt og stabilt fjell som gjør det mulig å bygge ulike typer anlegg under bakken, nevner Skjeggedal.

For 2017 ligger det også an til et «veldig stort volum» med nye jernbanetunneler, ifølge ham.

Av militær betydning

– Hva finnes allerede av ulike anlegg i fjell?

– Vi har en rekke parkeringsanlegg i fjell, og også mange kraftverk. Før ble det dessuten bygget mange tekniske anlegg og anlegg av strategisk betydning i fjell. Det kommer nok igjen, tror Skjeggedal.

– Når du først nevner militæret, hva med tilfluktsrom?

– Før ble de ofte bygd i kombinasjon med parkeringsanlegg.

– Tror du det kan bli mer av dette også?

– Jeg kjenner ikke til at det er noen tilfluktsrom under bygging nå, men anlegg som bygges i fjell under bakken er gunstige på flere måter. De står imot påvirkning utenfra og er også enkle å stenge for uvedkommende