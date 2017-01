Brukte Sverige som skremmebilde

Innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre står for en mer liberal innvandringspolitikk enn forgjengeren og sår tvil om fremtiden til norsk oljenæring, mener Frp-leder Siv Jensen.

– Husk hva som er alternativet til Fremskrittspartiet i regjering. Det er Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. La meg være helt tydelig: Ap er Frps hovedmotstander i den kommende valgkampen. Og den kampen skal vi vinne, sa Jensen i en tale til partifeller som også ble overført på nettet, tirsdag kveld.

Store deler av talen gikk med til å angripe Støre, som i Jensens øyne er av et helt annet kaliber enn forgjengeren Jens Stoltenberg.

– Vi vet at Støre er noe annet enn Stoltenberg: Han er mer liberal i innvandringspolitikken, og han sår tvil om framtiden for norsk oljenæring, sa finansminister Siv Jensen.

Svensk skremmebilde

Frp-sjefen varslet også at partiet kommer til å gå til valg på ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken. Tidligere har Jensen vist til et behov for å skjerpe kravene til familiegjenforening, økt bruk av begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige og hevet botidskrav.

En streng innvandringspolitikk er nøkkelen til å lykkes med integrering, slo Jensen fast, og trakk opp et svensk skremmebilde.

– Lovløse bydeler, indrejustis, vold og kriminalitet og gjengdannelser vitner om en totalt mislykket innvandrings- og integreringspolitikk, sa hun.

– Svenske tilstander er ikke et alternativ for Norge så lenge Fremskrittspartiet har noe vi skulle sagt.

Vil ha oljesvar

Siv Jensen benyttet også anledningen til å avkreve Støre et klart svar på hva han og Ap egentlig mener om oljeaktivitet i Lofoten, Senja og Vesterålen.

– Mener Støre fortsatt at oljen fortsatt skal bli liggende på havbunnen? Eller mener Arbeiderpartiet at vi ikke bør ha en oljeindustri i fremtiden? spurte hun.

– Fremskrittspartiet vil ha velferd og inntekter til skoler, sykehus, veier og politi, vi vil skape arbeidsplasser – derfor ønsker vi også velkommen oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, slo hun fast.

I denne stortingsperioden har Venstre og KrF satt en stopper for konsekvensutredning av oljevirksomhet i disse områdene. På rødgrønn side står SV hardt på vernelinjen.

(NTB)