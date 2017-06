Brant på Oslo City - er under kontroll

Innenriks

Flere brannbiler rykket ut til kjøpesenteret Oslo City i Oslo sentrum etter at det begynte å brenne i fasaden. Hele senteret ble evakuert.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, som oppsto ved en Lindex-butikk mandag ettermiddag.

– Brannvesenet er på stedet. Det er snakk om en mindre brann. Det ryker ut av veggen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt like etter at de meldte om brannen på Twitter klokka 17.25.

Rundt 20 minutter senere kunne brannvesenet melde at brannen var slukket og at de hadde kontroll over situasjonen.

– Vi har slokket brannen i kledningen og røykdykkerne sjekker nå at det ikke er brannspredning videre inn. En del røykspredning inn i senteret, opplyser 110-sentralen.

