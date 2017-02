Bondevik stoppet på flyplass i USA

Innenriks

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ble onsdag stoppet da han ankom USA, melder TV 2. Årsaken skal være at han har et stempel fra Iran i passet sitt.

Det var i grensekontrollen på flyplassen i Washington D.C Bondevik ble stoppet. Da passkontrolløren oppdaget stempelet, ble Bondevik tatt til side.

– Det gikk en times tid. De begynte å spørre meg hvorfor jeg hadde vært i Iran og hva jeg skulle i USA. Det burde jo ikke være noen grunn til å frykte en tidligere statsminister som har vært på offisielt besøk i landet flere ganger, sier Bondevik, som etter planen skulle delta på en frokostbønn hvor også president Donald Trump var til stede.

Ble provosert

For en snau uke siden innførte Trump innreiseforbud for personer fra sju muslimske land, blant dem Iran. Forbudet har vakt sterke reaksjoner både i inn- og utland.

Bondevik forteller til samme kilde at han var i USA med samme pass og samme stempel for ett år siden, og at han da ikke ble stoppet.

– Det virker som at når navnet på det eller det landet dukker opp, så er det alle piggene ute. Det blir en helt unødig mistenksomhet. Jeg syns dette var ganske provoserende, sier Bondevik.

Frykter for framtiden

Nå frykter han for framtiden med Trump som president.

– Jeg skjønner frykt for terror, men man skal ikke behandle hele folkegrupper på en slik måte. Jeg må innrømme at jeg frykten fremtiden. Mye har gått fremover i verden de siste ti årene, men dette gir stor grunn til bekymring, i likhet med autoritære ledere vi ser styrer i andre store land, sier Bondevik til TV2.