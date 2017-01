Blir ikke instruert om ulvejakt

Innenriks

Av: Marie Melgård og Sofie Prestegård

I dag ble det klart at klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner opp for å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars i år.

Dette skjer etter stort press fra et flertall på Stortinget. Som VG har omtalt, er dette noe Frp, med stort flertall, ønsket å foreslå på Stortinget.

– Det er i tråd med det vi har foreslått, så vi er glad for gjennomslag. Så langt så bra, sier Frps Morten Ørsal Johansen til Dagsavisen.

– Dette står allerede i ulveforliket. At det først blir fart på saken etter at flertallet melder at det er på tide å gjennomføre vedtaket, er litt symptomatisk. Man gjør ikke noe før man må, sier KrFs Hans Olav Syversen.

Ikke sikkert flere felles

Selv om jaktperioden utvides, betyr ikke det nødvendigvis at flere ulv blir skutt. Hvorvidt det åpnes for mer ulvejakt avhenger av resultatet fra radiomerkingen av ulv, som regjeringen allerede har satt i gang. Men selv om Helgesen innfrir dette kravet, er det tilsynelatende ikke nok når han i morgen møter partiene på Stortinget for debatt om regjeringens ulvevedtak.

– Vi forbereder forslag til stortingssalen, sier Ørsal Johansen til Dagsavisen.

– At Helgesen åpner for å utvide ulvejakta er ikke nok?

– Vi ønsker å starte lisensfellingen nå, og jeg forventer at vi snart kan starte lisensfellinga på ulv i tråd med det Stortinget har bestemt, sier han.

Ønsker felles løsning

Etter det Dagsavisen forstår vil flere av partiene fremme andre forslag om hva regjeringen må gjøre for å løse ulvefloka. I dag var det hektisk møtevirksomhet i og mellom partiene for å avklare hvilke parti som vil fremme hvilke forslag og hvem som vil støtte hva.

– Vi har kontakt med de øvrige partiene for å se hva som vil være samlende og mest formålstjenlig, sier KrFs Hans Olav Syversen.

Etter det Dagsavisen forstår, ligger det an til at Frp vil fremme forslag om at man må tolke naturmangfoldsloven på en annen måte enn hva Helgesen har lagt til grunn.

Ap, Frp og Sp har lenge åpnet for at Stortinget må instruere Helgesen i saken, men nå ligger det an til at partiene dropper det forslaget.

– Vi er tvilende til nytteverdien, men ønsker en løsning alle fire partiene som var i ulveforliket kan stå sammen om, sier Aps Terje Lien Aasland.

– Det kan fort bli en bumerang. Alt vil vel da tyde på at det ikke blir noen effektive tiltak dette året, sier KrFs Hans Olav Syversen og viser til at dersom Stortinget instruerer Helgesen til å felle ulv, kan organisasjoner gå rettens vei for å bestride vedtaket. Med lovavdelingens uttalelser om at dette strider imot norsk lov, er det ikke usannsynlig at en domstol vil stanse jakta igjennom en midlertidig forføyning før saken går for retten.

Etter det Dagsavisen forstår vil heller ikke Sp fremme et forslag om instruks, men heller be regjeringen gå igjennom ankevedtaket og komme tilbake til Stortinget.

Press fra egne

Det var mandag møte mellom miljøminister Helgesen og Grue Høyre, lokallaget som tidligere har tatt til orde for å få Helgesen avsatt. Både Hedmark Høyre og Oppland Høyre vedtok i helgen at ulveforliket må følges opp. Det forstås som et mandat til Høyres representanter i disse fylkene om å stemme for ethvert initiativ på Stortinget som i tråd med disse vedtakene – det selv om det strider med regjeringen.