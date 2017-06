Betent HV-krangel inn i stortingssalen

Innenriks

Av Kristian Skårdalsmo

Tirsdag behandler Stortinget Riksrevisjonens kritiske rapport om arbeidet med sikkerhet og beredskap.

– Heimevernet har ikke kapasitet til å gjøre jobben sin med de sikringsstyrkene som trengs for de samfunnsviktige objektene som finnes, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til NTB.

– Regjeringen må bestemme seg for om den skal fortsette sin linje med og kjøre HV ytterligere ned, eller om den skal ta Riksrevisjonens rapport på alvor og øke mannskapene i Heimevernet, fremholder han.

– Mangler kapasitet

Riksrevisjonen skriver i sin rapport om perioden fram til 2015 at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur godt nok i en krisesituasjon.

– Innenfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthold, er det mangel på kapasitet, sa riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB i mai.

Før kontrollkomiteens høring i mars gikk HV-tillitsvalgte ut og advarte om situasjonen. HV er nemlig blitt gitt ansvar for å sikre 40 prosent flere "nøkkelobjekter", samtidig som antallet soldater kuttes.

Regjeringspartiene gikk nylig, med Aps støtte, inn for en reduksjon fra 42.000 til 35.000 HV-soldater. Ved siste opptelling var det drøyt 37.000 soldater.

– Politisk bestemt størrelse

Riksrevisjonens kritikk fremgår også i et sammendrag av rapporten som er unntatt offentlighet, men likevel kjent gjennom Dagens Næringsliv.

Der heter det at "Forsvarsdepartementet og Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen" og at ”Riksrevisjonen ser alvorlig på at Forsvarsdepartementet ikke har styrket Heimevernet, slik Stortinget har forutsatt".

– De har redusert antall soldater som er innrullert, og som skal stå for den viktige objektsikringen. Men for hvert objekt som blir valgt, må du ha en styrke som er fem ganger den som du til enhver tid har på stedet, sier Lundteigen.

– Det er dessverre sånn at det er den politisk bestemte størrelsen på HV som har vært bestemmende for hvor mange objekter som er peilet ut, i stedet for å gå motsatt vei og si: vi trenger sikring av disse objektene, hvor stor HV-styrke trenger vi da for å gjøre jobben?

– Ikke bygd ned

Riksrevisjonen møtte motbør allerede i forbindelse med høringene om saken.

– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Og etter mandagens lukkede stortingsmøte om saken avviste forsvarsministeren påstanden om at HV er svekket.

– Vi har på ingen måte bygd ned HV i denne perioden, snarere tvert imot. Vi har brukt veldig mye mer penger på HV enn det som var forutsatt, sier Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– I forrige regjeringsperiode ble HVs budsjett kuttet med cirka 300 millioner kroner. Vi styrker med nesten 200 millioner bare i år. Vi har gjort det helt siden 2014 og fremover.

Statsråden viser til innkjøp av nye feltvogner, økt trening av innsatsstyrkene, nye våpen og vedlikehold av beredskapsmateriale. (NTB)

Offisersorganisasjonene frykter personellmangel

Færre folk skal betjene mer og stadig mer avansert utstyr i Forsvaret. Det er et hovedproblem i Brandvik-utredningen, mener offisersorganisasjonene.

Forbundslederne Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund og Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) ser nøyaktig det samme dilemmaet i den ferske statusrapporten om «landmakten» – den norske Hæren og Heimevernet, skriver Dagens Næringsliv.

– Å ta ned bemanningen for å finansiere mer utstyr er å velge mellom to onder. Det trengs absolutt investeringer. Men utstyr uten personell til å betjene det er en «dårlig deal» sier Bongo.

– Og hvem skal lære opp vernepliktige i å håndtere stadig mer teknisk avansert utstyr, legger Jahren til.

Han er bekymret over at antall fast ansatte i Forsvaret anbefales redusert i rapporten, som ble lagt fram mandag ettermiddag.

Utredningen fra brigader Aril Brandvik foreslår å styrke Forsvarets nærvær, deriblant i Finnmark med 350 til 400 mann. Organisasjonene støtter prinsippet, men ser samtidig problemer.

– Dette virker fornuftig. Men hvor skal soldatene hentes fra? Fra Rena? Fra Indre Troms, spør Bongo.

Han frykter også at oppfyllingsgraden med personell i avdelingene blir redusert. (NTB)