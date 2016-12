Ber Søreide snu om veteraner

Innenriks

– Det har skjedd en stor urett mot dem som ikke ble hedret for sin innsats under andre verdenskrig. Dette har vært et svik mot veteranene og et sår for de tusenvis av menneskene som opplever at fedrene deres ikke får dekorasjonen de fortjener. Det såret vil ikke bli leget før uretten rettes opp, sier Lars Borgersrud.

Sammen med to andre historikere, har Borgersrud de siste fem årene vært tilknyttet Forsvarsdepartementets historikerprosjekt. Formålet med prosjektet, som ble initiert av den rødgrønne regjeringen i 2011, var å vurdere innsatsen til motstandsfolk som ikke fikk dekorasjon etter krigen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mener de mangler info

Prosjektet har vært ledet av et utvalg som nylig leverte fra seg en sluttrapport. Rapporten er ikke offentlig, men ekspertgruppen Borgersrud tilhører, er blitt bedt om å kommentere den. I en felles uttalelse retter ekspertgruppen skarp kritikk mot utvalgets anbefaling om å «ikke tildele flere krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig nå.» Utvalget begrunner anbefalingen med at det ikke er mulig å dekorere noen uten å skape ny urett mot andre fordi det mangler kildemateriale, står det i uttalelsen Dagsavisen har fått tilgang til.

– Vi mener at det på ingen måte er en umulig oppgave å innfri et minimum av rettferdighet for flere grupper motstandsfolk, og selv om det kan være vanskelig å finne informasjon om noen enkeltpersoner, er det fullt mulig å identifisere hovedparten av dem, sier Borgersrud.

– Må se forbi Sovjet

Ifølge utvalget selv kan det være snakk om så mange som 1.100 til 1.200 veteraner. Flere av disse tilhørte kommunistiske sabotasjegrupper.

– Vi må se forbi hvilke politiske standpunkt disse menneskene hadde eller om de var engasjert av Storbritannia eller Sovjetunionen. Begge statene var allierte med Norge, og derfor må begge disse gruppene nordmenn behandles likt. Det er det eneste standpunktet som historisk vil bli oppfattet som rettferdig, sier Borgersrud.

Ifølge historikeren oppleves det fremdeles vondt for mange etterlatte at krigskorset deles ut til soldater som har tjenestegjort i utlandet de senere årene, men ikke til veteraner som viet hele livet til å bekjempe okkupasjonen av Norge.

– Jeg kan ikke forstå at det norske samfunnet og Forsvarsdepartementet er tjent med å holde denne konflikten levende i årrekker framover, sier Borgersrud.

Ap krever svar

Ekspertgruppen får støtte av Arbeiderpartiets Marit Nybakk, som lenge har vært engasjert i arbeidet for å anerkjenne krigsveteranene. Nybakk leverte tirsdag et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om begrunnelsen for at disse likevel ikke skal dekoreres, skrev Klassekampen i går.

Nybakk mener det er smålig av Søreide å nekte dem dekorasjon.

– Snakk om mangel på raushet. Dette er en pinlig sak for forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet. Vi trodde alle sammen at vi endelig skulle yte motstandsgruppene rettferd gjennom dette prosjektet, og så har man i departementet konkludert med at det skal settes strek for andre verdenskrig uten at det skjer. Det er virkelig ille, sier Nybakk.

Dersom ikke Søreide gir en god begrunnelse, vil Nybakk forfølge saken videre, forteller hun.

– Vi får se hva hun svarer, men jeg mener hun må gripe fatt i dette. Hvis ikke må vi ta en interpellasjon i Stortinget og tvinge henne til å svare for seg, sier Nybakk.

Fikk ikke delta i møter

Nybakk tror det er Søreide selv som har instruert sitt eget utvalg til å skrinlegge prosjektet. Det samme mener Borgersrud. Han forteller at ekspertgruppa har opplevd prosessen som svært uryddig. Ifølge Borgersrud ble ikke ekspertgruppa innkalt til noen møter etter regjeringsskiftet i 2013, før de i september i år – drøyt tre år senere – fikk én uke på seg til å komme med innspill til utvalgets sluttrapport som skulle overleveres Søreide.

– Her har det opplagt skjedd mye rart, og minst to snuoperasjoner. Da den nye regjeringen tiltrådte, ble en ny leder satt inn. Etter det ble ikke vi innkalt til flere møter. Det kan virke som om forsvarsministeren har gitt signaler om at prosjektet skal stoppes. Det er vanskelig å tro at de militære i utvalget ville fattet en slik beslutning på egen hånd, sier Borgersrud.

Han mener de mange som har spilt inn kandidater til dekorering har grunn til å føle seg lurt.

– Hundrevis av mennesker har lagt ned arbeid i å foreslå dekorasjoner. De blir jo holdt for narr, sier han.

– Spekulasjoner

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Rapporten er ikke offentliggjort og vi vil komme tilbake til offentliggjøring i begynnelsen av 2017. Vi kommenterer ikke spekulasjoner rundt historikerprosjektet, sier seniorrådgiver Marita Hundershagen til Dagsavisen.

– Kan det kalles spekulasjoner når informasjonen kommer fra en ekspertgruppe departementet selv har satt ned?

– Vi har ikke offentliggjort rapporten og kommenterer ikke spekulasjoner, sier Hundershagen.