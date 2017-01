Ber om grønnere lys fra Erna

Innenriks

– Vi mener det er et varsku. Ubalansen må ikke bli for stor. Du vil nå et vippepunkt der det kan få veldig uheldige konsekvenser, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, til Avisenes Nyhetsbyrå.

Det hun snakker om er at offentlige utgifter for første gang på over 20 år har oversteget 50 prosent av BNP. Jobbveksten i privat sektor har nesten stoppet opp. Og dette med en statsminister fra Høyre og en finansminister fra Frp på vakt.

– Når oljeprisen har falt så kraftig, får det konsekvenser for privat sektor. Aktiviteten i privat sektor har stått stille, samtidig som offentlig sektor har fortsatt å vokse. Da øker naturlig nok også offentlig sektors andel av BNP, sier hun.

Grønt skifte

Med tittelen «Made in Norway» skal NHO på sin tradisjonsrike årskonferanse nå på nyåret diskutere hvordan norske bedrifter kan bidra til det grønne skiftet. Men bakteppet er langt fra rosenrødt. Situasjonen er krevende for norsk økonomi. Skogen Lund har lenge etterlyst tydeligere virkemidler fra regjeringen og Stortinget for å hjelpe norske bedrifter gjennom det grønne skiftet.

– Det jeg blir frustrert over er hele budsjettdiskusjonen som handlet om en avgift her eller en avgift der. Det er ikke i nærheten av det som er avgjørende for om vi lykkes med dette. Det jeg mener vi ikke gjør i stor nok grad er å ta utgangspunkt i hvem det faktisk er som skal gjøre dette, sukker direktøren.

Grønne løsninger

– Vi må heller skape en etterspørsel i markedene etter de grønne løsningene, er NHOs beskjed.

– I budsjettinnspurten nå økte man innslaget av biodrivstoff fra 8 til 20 prosent. Det er ingen som har tenkt på hvordan vi skal klare å produsere biodrivstoff som gjør at vi klarer å få 20 prosent. Det går ikke i hop. Det er litt en konsekvens av det politiske systemet vi har hvor man sitter seine nattetimer og skal forhandle og trekke det lengste strået.

Hun er opptatt av å knuse myten om at den blåblå regjeringen har senket skattene for næringslivet i betydelig grad.

– De har ikke senket skattene betydelig. Selskapsskatten har gått fra 27 til 25 prosent i en situasjon der alle andre land vi konkurrerer med ligger mellom 20 og 22 prosent. Vi har ingen skattefordel i Norge. Derfor har ikke det hatt en veldig stor effekt, sier NHO-direktøren.



