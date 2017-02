Bekrefter at Skei Grande og Solhjell står på nei-liste

Innenriks

Onsdag ble det kjent at SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande nektes innreisevisum til Russland.

Nå bekrefter den russiske ambassaden at de to politikerne står på en liste over personer som ikke er ønsket i landet.

– Fru Trine Skei Grande og herr Bård Vegar Solhjell står på en liste over personer som ikke har lov å reise til Russland, skriver ambassaden i en melding på sin Facebook-side.

– Svar på sanksjoner

Ambassaden begrunner visum-nekten med sanksjonene EU og Norge innførte mot en rekke russiske forretningsfolk og politikere etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

– Denne listen er laget som et svar på at Norge støtter sanksjonslisten til EU og til at vedtakene i dokumentet «Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard» fra 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere, som ønsker å reise til Svalbard, etter 1. september 2016, skriver ambassaden.

Visumnekten er et legitimt svar på en uvennlig handling, skriver ambassaden videre.

– Vennligst bemerk at den russiske «stopp-listen» er blitt opprettet helt legitimt som et svar på uvennlige handlinger av EU og andre land, inkludert Norge, som skjedde uten provokasjon fra vår side.

Ifølge ambassaden hadde Russland aldri noe ønske om å starte en «liste-krig».

– Vi vil spesielt understreke at de russiske handlingene var et svar på de norske handlingene. Russland verken hadde eller har noen planer om å blusse opp denne «listekrigen». Vi har mange ganger varslet om at bruken av slike sanksjonsvirkemidler kan slå tilbake som en boomerang på dem som har initiert dem. Ved å bestemme seg for å utsette reisen til Russland har de norske stortingsmedlemmene blitt gisler for to år gamle avgjørelser, skriver ambassaden.

Stortingets utenrikskomité har valgt å avlyse det planlagte besøket i Moskva torsdag og fredag. Fem av komiteens medlemmer skulle på gjenvisitt til utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet. Den russiske ambassadøren til Norge er også kalt inn på teppet av utenriksminister Børge Brende (H).

Varslet Norge og Brussel

Brende har ikke ønsket å svare på om Russland opererer med en liste over personer som er uønsket i Russland, men sier til NTB at Utenriksdepartementet allerede i november fikk signaler om at Solhjell og Grande sto i fare for å bli nektet visum til Russland. Utenriksdepartementet opplyser at de leverte en tydelig protest til Russland umiddelbart etter at informasjonen om visum- og innreisenekt ble mottatt.

– I de siste ukene har vi hatt en prosess med Russland som vi hadde håpet ville ende med at de fikk visum, men mandag ettermiddag fikk vi beskjed om at de ikke fikk det, sier Brende.

Den russiske ambassaden bekrefter at UD ble varslet på forhånd.

– Dessuten fikk det norske utenriksdepartementet, gjennom diplomatiske kilder, lister av personer som ikke har lov til å reise til Russland 29. november 2016, det vil si før den norske delegasjonen ble opprettet, skriver ambassaden.

Ifølge ambassaden ble det også sendt advarsler til Brussel.

– Brussel har blitt informert i tide om opprettelsen av slike lister, med ønske om å opplyse alle parlamentariske, politiske og offentlige organisasjonsmedlemmer i EU som vil besøke Russland, slik at de kan sjekke i konsulater eller ambassader i sine egne land om de kan bruke sine reisedokumenter (diplomatiske pass eller visum) for å krysse den russiske grensen.

Ønsker godt forhold

Det er beklagelig at Norge har valgt å avlyse turen til Russland, skriver ambassaden, som understreker at Russland ønsker å opprettholde et godt forhold til Norge. De oppfordrer samtidig Norge om å revurdere sanskjonene mot Russland.

– Vi er oppriktig interesserte i et likeverdig og gjensidig fordelaktig forhold med Norge, inkludert deres stortingsmedlemmer. Vårt samarbeid har vært preget av respekt og forståelse for hverandres interesser i en årrekke. Vi er innstilt på å fortsette det samarbeidet på den samme måten. Vi synes det er på tide at våre norske partnere tenker seg nøye om hvorvidt det er produktivt å støtte de antirussiske sanksjonene og listene, skriver ambassaden.

Nyheten om at Stortingets utenriks- og forsvarskomités besøk til Moskva er utsatt, kom samme dag som PST advarer mot at russisk etterretning utgjør en større trussel mot Norge. I sin årlige trusselvurdering sier PST at Norge i 2017 vil kunne utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan gjøre stor skade, og peker først og fremst Russland.

PST pekte spesielt på faren for at russisk etterretning vil kunne påvirke norske politikere og svekke legitimiteten til demokratiet. Parlamentarikere på utenriksfeltet ble spesielt nevnt.

Dagsavisen kommer tilbake med mer.