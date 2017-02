– Befriende ærlig av Frp om sykelønn

Innenriks

Som Dagsavisen skrev i går vil et mindretall i Frps programkomité foreslå et kutt i sykelønna.

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) legger ingenting imellom i kritikken av programforslaget:

– Programforslaget vitner om et parti som ønsker å demontere den norske arbeidslivsmodellen. Det nye nå er bare at de tørr å si det høyt, sier Bjørdal til Dagsavisen.

Les også: Vil kutte i sykelønna

– Ofrer arbeidsfolk på maktas alter

Ap-politikeren setter pris på ærligheten i forslaget:

–Der Høyre nå pakker politikken sin inn i så mange lag at det er vanskelig å se forskjell på arbeidsministeren og Michelin-mannen, kjører Frp i åpent lende fram en politikk som vil gjøre ubotelig skade på norsk arbeidsliv og sysselsetting. Det er på sett og vis befriende ærlig, men svært alvorlig, sier Bjørdal, og legger til:

– Vi har sett de siste fire årene at Frp har stort gjennomslag i regjeringen for sin mørkeblå arbeidslivspolitikk. At Erna Solberg også i neste stortingsperiode vil samarbeide med Frp, og ofre arbeidsfolk på maktas alter, sier mye om Høyre, mener Bjørdal.

Les også: Regjeringen er imot kutt i sykelønn

Hyller Frp

Bedriftsforbundet derimot er glad for at Frp nå tar debatten om sykelønna.

– Sykelønna er elefanten i rommet ingen vil snakke om, sier leder av Bedriftsforbundet Olaf Thommessen til Dagsavisen.

De er åpne for å støtte et kutt i sykelønna og vil i hvert fall innføre karensdag som i Sverige.

– Der gikk korttidssykefraværet ned nærmest over natten. Jeg tror det er flertall for dette i Frp og på Stortinget for øvrig, men at LO og Ap legger lokk på denne debatten, avslutter Thommessen.

Les også: Flere forsvarer høy skatt

sofie.prestegard@dagsavisen.no