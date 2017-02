– Bare nuller i sikte

Innenriks

– Moderasjon, moderasjon, moderasjon, var beskjeden fra direktør i Norsk Industri-sjef Stein Lier Hansen da han tirsdag la fram den årlige konjunkturrapporten fra det store NHO-forbundet.

Der ga han tydelige signaler for hva han forventer at resultatet på årets lønnsoppgjør vil bli.

– Tiden for særnorsk lønnsvekst er over. De som tror vi kan forsterke kjøpekraften må tro om igjen, sa NHO-toppen.

LO vil ha mer enn i fjor

I presentasjonen sin tegnet Lier Hansen et bilde av norsk industris framtid preget av stor usikkerhet. Selv om Hansen understreket fra talerstolen at NHO ikke har ferdigstilt sitt utgangspunkt før lønnsforhandlingene starter 6. mars, kommer utspillet dagen etter at nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, kom med de motsatte signalene. Han vil ikke at lønnsmottakere skal oppleve nok et år med reallønnsnedgang, slik man gjorde i fjor.

– Jeg kan vanskelig se for meg at vi vil godta det samme i år. Vi har bidratt vesentlig til å begrense effektene av oljeprisfallet i tidligere oppgjør, sa Solbakken til NTB.

– Dårlig for økonomien

Også Unio-leder Ragnhild Lied rister på hodet over de tydelige signalene fra Lier Hansen før mellomoppgjøret.

– Vi er klar over at det ikke vil bli snakk om noen lønnsfest. Men samtidig er det sånn at reallønnsnedgang er dårlig for hele økonomien. Og det er med på å skape misnøye, i hvert fall om det er noen ledere som stikker av med mer i private og halvstatlige bedrifter. Da mener jeg det bør være mulig å finne en bedre balanse enn ren reallønnsnedgang for store grupper, sier Lied til ANB.

Hun sier arbeidstakersiden både har vært og skal være ansvarlige.

– Men det er også sånn at det er stort behov for yrker med kompetanse i arbeidslivet. Det er også noe å ta med seg, sier Unio-lederen, og legger til:

– Jeg har holdt på med dette i noen år, og «moderasjon, moderasjon, moderasjon» er budskapet fra Lier Hansen hvert år, enten det går godt eller dårlig. Det er noe å tenke over.(ANB)