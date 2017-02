AUF vil flytte 22. juli-minnesmerket for Utøya

Innenriks

– 22. juli er et åpent sår for mange, for pårørende, for etterlatte,for overlevende, for familier, begynte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på et mnøte med pressen på Hole klokken 10.30 torsdag.

– Vi trenger som samfunn et nasjonalt minnesteder for å ha et sted vi kan samle for oss for å sørge og savne, sa han.

Så ga statsråden ordet til AUF-leder Mani Hussaini som presenterte et bnytt forslag til plssering, etter at naboene ikke har kunnet og fortsatt ikke kan akseptere Sørbråten som plasssering.

– Vi, AUF og støttegruppen, har følt at vi ikke kan sitte på sidelinjen og se dette bli til en uverdig rettssak. Derfor foreslår AUF Utøyakia på landsida som plassering av minnesmerket, sa Hussaini.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil umiddelbart starte vurderingen av AUFs forsklag, og håper en konklusjon skal være klar før sommeren. Regjeringen har ikke tatt stllig til forslaget.

– Men jeg vil si at jeg har stor sans for forslaget, sa Sanner.

I tillegg til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og AUF-leder Mani Hussaini var også leder Lisbeth Røyneland i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene til stede på pressemøtet på Utøyakaia klokken 10.30.

Tema er det omstridte minnestedet i Hole kommune.

Naboene på Utstranda skulle etter planen møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet «Memory Wound» på Sørbråten. Før jul ble naboene tilbudt rettsmekling med erstatning eller kompensasjon i form av penger som en del av tilbudet, men det sa naboene tvert nei til.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig allerede sommeren 2016, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket. En rettsprosess vil mest sannsynlig innebære behandling i tre rettsinstanser, der Høyesterett får det siste ordet.

(NTB)