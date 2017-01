Åpner for lovendring

Innenriks

Mens busslaster av sinte ulvemotstandere reiste fra Hedmark til Oslo, lette regjeringen med lys og lykter etter mulige løsninger på ulvefloka.

I går ettermiddag hadde klima- og miljøminister Vidar Helgesen møte med representanter for ulvemotstanderne og med partene i Stortingets ulveforlik. Signalet var tydelig: Nå må regjeringen rydde opp og følge Stortingets vedtak.

– Det er en alvorlig situasjon når et stortingsvedtak med en klar intensjon blir parkert av en statsråd, i dyp strid med sin egen regjering og andre statsråder, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vedtaket fra i sommer balanserte hårfint mellom rovdyr- og beiteinteresser. Det vi nå ser er at balansen er forrykka og vi vil utfordre regjeringen på hvordan de skal løse dette, sier KrFs Hans Olav Syversen til Dagsavisen.

Også en rekke representanter i Høyre og Frp krever at Helgesen snur i ulvespørsmålet.

Vedtak ligger fast

Før jul annullerte Helgesen rovviltnemndenes vedtak om å felle 32 ulv i og utenfor ulvesonen i Hedmark. Begrunnelsen for dette er at lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert det ikke er hjemmel for fellingen i henhold til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen fordi ulvens skadepotensial ikke er stort nok. Resultatet av Helgesens beslutning er at det blir mer ulv i Norge enn hva Stortinget vedtok i ulveforliket.

– Vi har ikke grunnlag for å tillate fellingene, slo Helgesen fast i gårsdagens Dagsavisen, noe han gjentok etter gårsdagens møte:

– Vedtaket om å ikke felle 32 ulv står seg. For veien videre blir det avgjørende å finne ut hvordan vi kan nå bestandsmålet samtidig som vi respekterer loven, sa Helgesen på en pressekonferanse i går.

Dette blir utfordret av flere, blant annet forlikspartner KrF:

– Helgesen har gjort prosessen litt vanskelig for seg. Jeg har lest lovavdelingens knappe vurdering. Det er ikke mye som står der og det er mange forbehold. Vi mener regjeringen bør ta seg en tenkepause og sørge for at stortingsforliket får reell betydning, sier Syversen.

Endre loven

I går åpnet statsminister Erna Solberg for at regjeringen vil gjøre en ny vurdering av ulvens skadepotensial og utelukket ikke at det kan bli aktuelt å foreslå endringer i naturmangfoldsloven for å holde ulvebestanden på det nivået ulveforliket legger til grunn.

– Vårt må er å gjennomføre forliket, men en regjering må følge norsk lov. Da må vi finne veier for å gjennomføre vedtaket i Stortinget på en lovlig måte, og det er utfordringen for regjeringen, sa Solberg til VG.

Men forslaget støter på utfordringer: I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF heter det at naturmangfoldsloven ligger fast. Venstre, som ikke er en del av ulveforliket, avviser blankt at det er mulig å endre loven.

– Det blir ingen endringer i loven. Den ligger fast. Den er en del av samarbeidsavtalen. En avtale er en avtale, og den må følges, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

Etter det Dagsavisen forstår vil heller ikke endringer i selve naturmangfoldloven ha stor betydning, siden Norge er forpliktet av Bern-konvensjonen, som også hindrer felling.