Ap vil fjerne au pair-ordningen

Innenriks

Av Jens Marius Sæther/NTB

– Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier nestleder Hadia Tajik til VG.

Reell kulturutveksling

Tajik mener at mange år med misbruk av au pairer taler sin tydelige sak. Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.

– Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.

Partiet får støtte av Venstre og KrF.

– Jeg er helt enig i det Ap forslår, som gjør at kulturutvekslingselementet styrkes og at au pairenes rettigheter forsterkes. Jeg har med stor uro sett alle sakene hvor au pairer er blitt misbrukt og at det i stadig større grad en blitt en ordning for billig hushjelp. Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen, hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier KrFs talsperson Geir Bekkevold.

SV klare med forslag

SV er allerede klare til å fremme et forslag i Stortinget der partiet går inn for å fjerne au pair-ordningen i Norge.

– Formålet med au pair-ordningen var at det skulle bidra til kulturveksling. Dessverre er den målsettingen i stor grad endt opp i at de som kommer blir underbetalte hushjelper. Da er det på tide å ta konsekvensen: SV vil derfor fremme et forslag overfor Stortinget, hvor ordningen legges ned, sier SVs arbeiderpolitiske talskvinne, Kirsti Bergstø til VG.

– Moderne slaveri

I går gikk Peggy Hessen Følsvik, 1. sekretær i LO, voldsomt ut mot au pair-ordningen i VG.

– Jeg har ingen problemer med å si at vi opplever at dette i Norge i dag er moderne slaveri, som i stor grad blir utnyttet av velstående familier på vestkanten, uttalte Følsvik til VG.

Dagsavisen snakket med Følsvik søndag kveld etter at det ble klart at Ap nå vil legge ned dagens au pair-ordning.

– Jeg er veldlig glad for at Ap og flere andre partier nå følger opp denne saken. Vi ser at denne ordningen, som skulle være kulturutveksling, blir brukt som ren utnyttelse av billig arbeidskraft og sånn kan vi ikke ha det, sier Følsvik til Dagsavisen.

LO vil ha bort hele ordningen. Følsvik er nå spent på hva partiene vil foreta seg helt konkret.

– Foreløpig får vi si oss fornøyd med at de vil gjøre noe med det, så får vi se hva slags forslag som kommer på bordet.