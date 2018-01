Ap-topper: Riktig

Innenriks

– Trond gjorde det eneste riktige, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og medlem i Aps sentralstyre, til Aftenposten.

De og Bergens Tidende har vært i kontakt med en rekke medlemmer av Aps sentralstyre. Også Mette Nord, leder i Fagforbundet, byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup og sentralstyremedlem Jette Christensen fra Hordaland uttrykker respekt for nestlederens beslutning.

–Dette er en klok beslutning i en sak som ikke kunne hatt et annet utfall, skriver Schjelderup i en SMS til BT.

–Jeg registrerer at Trond etter råd fra Jonas har valgt å trekke seg. Dette har vært en vanskelig tid for varslerne, for partiet og for Trond og hans familie. Det går fint an å tro på varslerne og samtidig ha omsorg for Trond som menneske, skriver Jette Christensen (bildet) i en SMS til samme avis.

Hun understreker i likhet med de andre sentralstyremedlemmene at hun håper dette vil gi ro slik at Ap kan behandle varslene mot Giske på en ryddig måte.

Lise Christoffersen, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant fra Buskerud, sier det er trist, men riktig at Giske trekker seg. Hun sier samtidig hun ikke ser noen grunn til at det velges noen ny nestleder.

– Nei, jeg ser ingen grunn til det. Vi har landsmøtevalgt ledelse. I vedtektene står det at vi skal ha én eller to nestledere. Partiet kan fortsette med én nestleder, sier Christoffersen til Aftenposten.

(NTB)