Ap-topp vil ha punktum i Giske-saken i morgen

Innenriks



I morgen møtes Arbeiderpartiets sentralstyre til et ekstraordinært møte, hvor varslene om nestleder Trond Giske blir tema. Det er ikke sendt ut agenda for møtet, og det er i kveld uklart om Giske selv vil stille på møte.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Lise Christoffersen har klare forventninger til hva som bør skje.

– Jeg forventer at det blir en gjennomgang av det som har skjedd, om ledelsens håndtering av varslene og deres konklusjon, sier Christoffersen til Dagsavisen.

Les også:Trond Giske er ferdig

Vil ikke svare om tillitt

Flere Ap-kvinner gikk ut før jul og mente nestlederen burde trekke seg.

På direkte spørsmål om hun har tillitt til Giske svarer Christoffersen:

– Det vil jeg ikke svare på nå. Jeg vil komme med et åpent sinn til det møtet og få hele bildet før jeg trekker en konklusjon, sier hun og utdyper:

– Akkurat nå har vi måttet forholde oss til det som står i avisene. Vi vet ikke om vi har hele bildet eller en flik av bildet. Det vil jeg gjerne ha svar på, uten at det skal offentligjøres for oss hvem varslerne er.

Dagsavisen har kontaktet alle i sentralstyret, og mange ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Det jeg har å si skal jeg si i møtet i morgen, sier sentralstyremedlem Harald Scheldrup.

Les også:Støre om Giske: Han har ikke mye å gå på

Punktum

Arbeiderpartiet skal også ha et landsstyremøte i slutten av januar, men Christoffersen mener saken bør være avklart før den tid.

– Jeg håper å få satt et punktum for denne saken nå. Det vil være det beste for alle. Nå overskygger denne saken helt fokuset på politikk, som er det vi er ment å jobbe med, sier stortingsrepresentanten.

– Hva tenker du om ledelsens håndtering av saken?

– Vi har hatt et regelverk for hvordan slike saker skal håndteres lenge. Jeg har tillit til at det er fulgt, sier Christoffersen.

– Alvorlig situasjon

Støre sier i et nyttårsintervju med NTB at situasjonen med varsler er alvorlig – og legger til «særlig med tanke på det varslerne kan ha opplevd».

Men han lover ingen konklusjoner allerede i tirsdagens krisemøte, slik Christoffersen og flere andre håper på.

– Vi må ta varsler på alvor og bruke nødvendig tid til å behandle dem forsvarlig, sier Støre til NTB.

Ifølge Dagens Næringsliv har flere av varslerne fått beskjed fra partikontoret om at varslingssakene deres skal få en ny juridisk vurdering. Ifølge avisen legger Støre ikke opp til å få avklart om Giske har tillit eller ikke i morgendagens møte.

Ifølge Dagbladet jobber Giskes støttespillere for at nestlederen suspenderes i påvente av at varslersakene gjennomgås. Det antydes at det kan være detaljer i sakene som kan svekke varslernes sak.

Beklaget oppførsel

Giske ble sykmeldt 22. desember, dagen etter at han først beklaget sin oppførsel gjennom en pressemelding og deretter i et intervju med Dagsrevyen uttalte at han har oppført seg på en måte som ikke er i tråd med de verdiene han ønsker å leve etter.

«Jeg tror nok jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol», sa han.

Samtidig har Giske via sine rådgivere overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

Les også:Trond Giske: «Beklager sterkt»

– Rystende

I vandrehallen på Stortinget uttalte Støre fredag før julehelgen at tilliten til Giskeer svekket og at nestlederen har lite å gå på. Flere partimedlemmer rykket ut og ga uttrykk for at de mener Giske må trekke seg.

Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel.

– For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skrev hun.

Giske kan ha brutt likestillingsloven, ifølge konklusjonen i et internt dokument Arbeiderpartiet har fått utarbeidet om to av varslene mot nestlederen.

«Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2», heter det i den juridiske notat som VG og NRK har fått tilgang til.

Det har ikke lyktes Dagsavisen i å en få en kommentar fra noen av de fire i ledelsen til denne saken.