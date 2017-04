Ap: Naturlig før landsmøte

Innenriks

– Jeg har stor sans for Jonas sin strategi om å ikke mene så mye fordi landsmøtet skal bestemme, av respekt for velgerne og partimedlemmene. Ap kan ikke forgå seg på løfter når de må regne med å overta makten i en økonomisk vanskelig situasjon. Da blir det ikke så sprelsk som enkelte andre partier har tillatt seg. Det er kanskje en nedtur for mange, men jeg tror det norske folk skjønner at Ap må ta innstrammingene på alvor, sier Ap-veteran Brit Kirsti Kolle Grøndahl, Norges første kvinnelige stortingspresident.

Når partiet blir mer synlig etter landsmøtet, vil resultatene ta seg opp, mener Grøndahl.

På Polls of Polls, som presenterer sammendrag av norske målinger, har Ap falt i oppslutning hver måned siden oktober. På TV 2s siste måling utført av Kantar TNS for Ap bare 28,9 prosent.

For ullent

Aps hovedstolper er «arbeid, muligheter, trygghet», slagordet «alle skal med». Det er for tamt, sa forfatter Lotta Elstad på Manifests årskonferanse. Hvorfor snakker vi et språk uten subjekter, som «kampen mot Forskjells-Norge», og ikke om dem som aktivt skaper og forsterker forskjeller? spurte Elstad.

PR-mann Hans Geelmuyden mener Ap ikke tar nok eierskap på de store spørsmålene.

– Når verden endrer seg så raskt, kan ikke svaret være status quo-politikk. Ap pleide å være gode på å løfte fram dem som faller utenfor, en andel som har økt de siste 20 årene. For tida er det vanskelig å se hva de slåss for, sier Geelmuyden.

Tydeligere fronter

Fordi tyngdepunktet er flyttet langt ut til høyre, er frontene tydeligere enn i de siste stortingsvalgene, mener Ap-kilder Dagsavisen har snakket med. De tror polariseringen vil styrke Ap. Wegard Harsvik, tidligere Ap-politiker og nå leder for samfunnskontakt og strategi i LO, frykter et skittent spill i valgkampen.

– Det er ikke flertall for høyrepolitikk, derfor vil høyresiden heller snakke om personlig egnethet og hvem du helst vil ta en øl med. Personangrep er dessverre en taktikk som fungerer. Det er bevisst når Støre stemples som tåkefyrste, eller Frp kommer med provoserende innvandringsutsagn. Rådet er å ikke bite på agnet og stole på egen politikk, sier han.

