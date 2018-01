Innenriks

Av John Trygve Tollefsen og Bjørn S. Kristiansen

Denne uka møttes Arbeiderpartiets sentralstyre til et ekstraordinært krisemøte med én sak på agendaen: Partiets håndtering av de mange varslingene mot nestleder Trond Giske.

I møtet leste Tajik fra to av varslene for å gi resten av sentralstyret et innblikk i hva anklagene mot Giske dreier seg om. I ettertid er hun blitt til dels sterkt kritisert både åpent og anonymt.

Nå stiller en rekke Ap-kvinner seg skulder ved skulder med Tajik.

– Hadia har delt viktig informasjon som hun har mottatt, med sentralstyret. Det er rakrygget gjort, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen.

Les også: - Hvorfor i huleste skulle hun trekke fram at hun er jurist for å få mer auroritet i en slik sak?

Ber kritikerne stå fram

Varslersakene mot Trond Giske har kastet Ap inn i en krise, og det er stor uro i partiet. Klassekampen melder at kilder mener Tajik skal ha «gått over streken», mens VG melder om «sterke reaksjoner».

Staalesen mener kritikerne av Tajik burde stå fram.

– De som mener hun ikke burde gjort det, bør være like rakryggede som henne og si det under fullt navn.

Stortingsrepresentanten fra Oslo mener det viktigste for Ap er at varslere opplever at de kan stå fram.

– Vi må først og fremst vise at vi tar varslerne på alvor, og at vi opptrer på en måte som gjør at de som har behov for å fortelle oss noe faktisk tar skrittet ut og gjør nettopp det, sier Staalesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ofrene fikk en stemme

– Jeg synes det er viktig å støtte Hadia, sier Karin Yrvin.

Yrvin har vært nestleder og generalsekretær i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, og jobbet en årrekke som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Hun mener Tajik gjorde en viktig jobb med å dele varslene.

– Hun talte offerets sak og fikk offerets stemme fram i sentralstyret. Problemet i disse sakene har vært fortielsen. At ofrene fikk en stemme i sentralstyret var utrolig viktig.

Hun mener kritikerne bør lytte til varslerne.

– Varslerne har selv sagt at de satte pris på dette. Det burde man høre på.

– Burde flere i Arbeiderpartiet stå åpent sammen med Tajik?

– Ja, selvsagt. Det å gi varslerne en stemme er en viktig del av prosessen. Ikke usynliggjøre dem og skyve dem under teppet, men vise at vi står sammen med dem, sier Yrvin.

Les også: Huitfeldt: Det vi tidligere kalte hersketeknikk, det ser vi nå var seksuell trakassering, og det har jeg opplevd selv.

Taushetskultur

Varaordfører i Oslo for Ap, Khamshajiny Gunaratnam, legger vekt på at det for mange er en høy terskel for å stå fram med egne vonde opplevelser.

– Det grunnleggende problemet er taushetskulturen som eksisterer. Det verste for ofrene er når folk vet, men ingen snakker. Det å si fra er en god ting, og det var nettopp det Hadia gjorde.

– Jeg mener det var riktig av Hadia å lese varslene på vegne av varslerne. Sentralstyret er avhengig av å kjenne til alvoret i saken. I slike saker oppstår det rykter og en taushetskultur.

Gunaratnam går i rette med anonyme kritikere av Tajik.

– Jeg ønsker en åpen debatt velkommen. Anonyme kilder må skjerpe seg. En åpen partikultur skapes ikke i lukkede rom.

Noe av kritikken har også vært åpen. I gårsdagens Dagsavisen omtalte Tajiks stortingskollega Leif Sande henne som illojal. Gunaratnam er helt uenig i den beskrivelsen.

– Det er ikke illojalt å ønske å utvikle organisasjonen. Det er det mest lojale du kan gjøre, sier hun.

Les også: Har aldri opplevd en vanskeligere tid for Ap

– Delte seg i to leire

Fra Vadsø i Øst-Finnmark kommer Aps gruppeleder Wenche Pedersen med tydelig støtte til Ap-nestlederen.

– Mener du at det Hadia Tajik gjorde var rett?

– Ja, det mener jeg, svarer Pedersen kontant.

Hun mener at partikolleger i kjølvannet av Giske-saken delte seg i to leire.

– Den ene er de som snakket om det denne saken egentlig handler om, som er seksuell trakassering og ubehagelig framferd. Og den andre er de som heller har valgt å snakke om partifløyer og maktkamp.

– Hadia fortalte sentralstyret mer om hva dette handler om, og jeg tror det er ekstremt viktig slik at de får et bedre grunnlag til å forstå, sier Pedersen.

Dagsavisen mener: Giske-saken kan styrke Arbeiderpartiet

– Ikke manglende støtte

I Aps stortingsgruppe er det flere representanter som ikke vil snakke åpent til støtte for Tajik, da de er redd dette leses som kritikk av Støre. Noen frykter også at de vil anklages for å blande seg inn i en maktkamp. Flere av representantene sier at de nå vil gi partiledelsen ro til å håndtere Giske-saken.

En representant forteller Dagsavisen at dette ikke må forstås som manglende støtte til Hadia Tajik.

– Mange har forståelse og sympati for det Hadia gjorde, og mener dette var ærlig og oppriktig ment. Jeg er sterkt overbevist om at hun gjorde dette fordi hun er opprørt, og ville at folk skulle skjønne alvoret.

– Mener man nå i Ap at det er presseomtalen av saken som er problemet?

– Veldig mange mener at det største problemet er uønsket atferd som har kommet fram gjennom disse varslene. I tillegg forsøker man å håndtere sakene, slik at man kommer gjennom dette som et samlet parti, sier kilden og legger til:

– Vi vil stå oss på om vi håndterer dette bare som en metoo-sak, så tar vi resten når vi har gjort det.

Les også: Ap-topp om varslene: – Dette er sterke saker