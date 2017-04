Ap kjemper mot gjerdet

Innenriks

Av Stian Fyen og Aslak Bodahl

I en fersk partimåling gjort av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), mister de borgerlige partiene flertallet. Hadde målingen blitt valgresultatet, ville Ap-leder Jonas Gahr Støre også ha blitt statsminister.

– Over 30 prosent fem måneder før et valg er et godt utgangspunkt for Arbeiderpartiet. Vi klarer tradisjonelt å løfte oss gjennom valgkampen, og det skal vi klare nå også, sier Støre til ANB før partiets landsmøtestart i Oslo torsdag.

Samtidig er det langt fra noen jubelmåling for Ap. Partiet får 30,5 prosents oppslutning, 0,3 prosentpoeng lavere enn valgresultatet i 2013 (se fakta).

Til gjerdet

Støre viser til at mange av Aps tidligere velgere ikke har gått til andre partier, men har satt seg på det mye omtalte gjerdet.

– Det er en utfordring jeg tror vi skal klare å møte veldig godt når vi får presentert våre hovedsaker, som har kommet litt i bakgrunnen de siste månedene. Det handler om ikke å bruke pengene på skattekutt, men bruke dem på skole, tidlig innsats, eldreomsorg, og arbeidsplasser, sier Støre.

Ap har tradisjon for å gjøre gode valgkamper, der partiet til slutt ender opp med et bedre resultat enn tidlige meningsmålinger viser. Det tror Støre de skal få til igjen.

– Det er to ting jeg er opptatt av. Det ene er å gjøre et best mulig valg for Arbeiderpartiet, men også å sikre nytt flertall. Det viktige på målingene de siste fem månedene er at vi har hatt flertall for skifte, sier han.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener Arbeiderpartiet har havnet litt i skyggen av Senterpartiet denne vinteren, og at partiet bør bruke landsmøtet i helgen til å bli mer synlige.

– At Ap mister mange velgere til gjerdet, betyr at velgerne er litt demobiliserte. Det kan være et uttrykk for at Ap har vært lite synlige og ikke hatt sine saker på dagsordenen i den grad de selv ønsker, sier Bergh til ANB.

Tilbakegang

Høyre og Frp går tilbake med henholdsvis 1,1 og 1,2 prosentpoeng fra forrige måling i mars. Regjeringspartiene, KrF og Venstre får til sammen 82 mandater og mister flertallet. Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mener målingen gir partiet et godt utgangspunkt.

– Støre har brukt mye tid på å kritisere regjeringen, men nå begynner velgerne hans å etterlyse et politisk alternativ. Regjeringen kan vise til lysninger i økonomien, lavere arbeidsledighet, kortere helsekøer og et høyere kunnskapsnivå i skolen, sier Sanner til ANB.

Han mener Aps nedadgående trend skyldes at partiets tradisjonelle velgere ikke ser lyst på samarbeidet med Sp.

Opinions meningsmåling for april er basert på 953 intervjuer foretatt 9.–11. april. 73 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1–3 prosentpoeng og er størst for de største partiene. (ANB)