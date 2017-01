Angriper prestasjonskulturen

Innenriks

Det er 2017, det er fullt på treningssentrene, og mange tenker at de har områder de vil forbedre seg på i det kommende året. Men Hans Erik Næss mener mange vil ha godt av å ikke fokusere så mye på nyttårsforsettene, og ta avstand fra tanken om at du alltid må prestere.

Han mener motivatorer, coacher og de som tilhører det han kaller en «forbedringsindustri» bare vil selge deg en bedre utgave av deg selv.

– Resultatet blir at det skaper tvil om du er bra nok som du er. Jeg tror mange kan slappe mer av og tenke at de er bra nok som de er, sier han.

– Dropp prestasjonstanken

Undersøkelsen Ungdata fra 2013 viser at én av tre norske ungdommer sier at de er ganske eller veldig mye plaget av tanker om at «alt er et slit». Eller at «de bekymrer seg for mye om ting». Næss sier unge oftere og oftere føler de må velge riktig når de er 17.

– Det gjelder hva de skal studere, hvor de skal bo, hva de vil med livet. Det blir en selvforsterkende prosess. Og her spiller selvsagt sosiale medier inn, som er en gullgruve for forbedringsindustrien. Før fikk man anerkjennelse fordi man kunne noe, nå får man det fordi man er på sosiale medier, sier Næss.

Satser alt

En som kommer til å merke prestasjonspresset er Abdel-Hedi Ali. 20-åringen dro denne uka til fotballklubben St. Etienne i Frankrike på prøvespill. På Muskelklinikken i Oslo sentrum får han personlig trening fra Finn-Tore Camacho Bjørnsand, som også er daglig leder i Muskelklinikken.

– Jeg prøver alltid å bruke tiden min riktig i hverdagen, og merker at kravet om å prestere ofte kicker inn også når det bare er rolig fotballek med venner, sier Ali.

Unggutten med tre års erfaring fra tunisisk proffotball, har sluttet med utdanning for å vie seg fullt og helt til fotballen. Han er også opptatt av balanse, og vil etter råd fra proffspillere prøve å ha sunne hobbyer ved siden av fotballen.

Trener som Northug

Bjørnsand sier prestasjonskulturen gjennomsyrer hverdagen til mange av hans andre klienter, som ofte har prestisjejobber i næringslivet.

– De trener som Northug, uten å tenke på at Northug får daglig massasje, har masse tid til hvile og har tid til å spise riktig, sier Bjørnstad.

Han sier mange av klientene har mange baller i luften.

– De skal være fotballtrener for guttelaget, prestere på jobb, gå Birken og ha familie. De har mange jern i ilden, men ingen blir varme, og de lurer på hvorfor de mangler overskudd, sier Bjørnstad.

Fra idrettens verden

Hans Erik Næss sier prestasjoner en enkel måte å rangere folk på.

– Det kommer fra idrettsverdenen, hvor særlig næringslivet har hentet mye inspirasjon når det gjelder å jobbe mot et mål og å motivere ansatte, sier han.

Næss mener du heller bør tenke på hva det er som gjør deg glad, og oppsøke dette.

– Bare gjør ting for din egen del, uten nødvendigvis å tenke på om det fører til noe. Vær en god venn og glem konkurranser. Man måler ikke vennskap i førsteplasser, sier han.

Hold de hemmelige

Næss tar også et oppgjør med nyttårsforsettene.

– Du må gjerne ha nyttårsforsetter, men hold dem for deg selv. Jeg tror det kan være negativt å dele de med andre, fordi det kan skape et press. Det er bare du som kan bestemme om det virker, sier han. Næss får motbør fra Atle Øi, som er webredaktør i CoachMagasinet.no.

– Jeg tror det å fortelle om nyttårsforsettene kan gi deg et ekstra dytt, fordi det kan skape et sunt press som kanskje kan få deg til å nå målene dine, sier han.

Den danske forfatteren Svend Brinkmann skriver i boken «Stå imot» at folk må stå imot mantraet om forandring og forbedring. Og at langt flere må ta på seg «nei-hatten», og slutte å kjenne etter. Han oppfordrer også folk til å sparke coachen sin.

Atle Øi advarer mot å generalisere for mye om coachingbransjen, og dens mantra om å utfordre seg selv.

– Det er ikke vanskelig å kritisere quick fix-metodene som presenteres noen steder. Men jeg har en grunnleggende tro på at mennesker har et ønske om å forbedre seg selv, sier han. Han tror verken på å slå seg til ro med at vi alltid er bra nok som vi er. Eller det andre ytterpunktet hvor alt dreier seg om å konstant utfordre det han kaller det udefinerte og upresise ordet «komfortsone».

Må ta selvhjelp på alvor

Næss påpeker at Brinkmann mener vi bør ignorere selvhjelpslitteraturen.

– Jeg mener vi derimot bør ta den på alvor, fordi den har så stor definisjonsmakt. Men jeg er enig med Brinkmann i at langt flere kunne hatt godt av å si nei i hverdagen, sier han.

Næss peker også på at det ofte antas at alt «sitter i hodet». Han peker på at forbedringsindustrien ofte ignorerer faktorer som sosial bakgrunn og familieomstendigheter som årsaker til hvordan folk tenker og handler. Han mener det er interessant å se tilbake på ungdomsprogrammer fra 80- og 90-tallet.

– Fra 80- til 90-tallet får programmene en stadig mer individualistisk ramme. De som er rundt 40 i dag vokste opp med den forvandlingen, mens de som er 20 i dag ikke kjenner til noe annet, sier han.