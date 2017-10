Innenriks

– Dette burde kommet for lenge siden, noe vi har ivret for. Men når det nå endelig tas konkrete skritt for å øke kapasiteten, er vi selvsagt positive. Toetasjes tog vil gi plass til flere mennesker, og det er det alt handler om, sier Willy Frantzen, leder i pendlerforeningen for Østfold og Follo.

Tirsdag skrev Dagens Næringsliv at Jernbanedirektoratet har pålagt statsselskapet Norske Tog å innhente tilbud på toetasjes tog. Målet er å løse situasjonen med overfylte tog på Østfoldbanen og strekningen Oslo–Moss–Fredrikstad–Halden. Fristen for å levere tilbud blir trolig rundt årsskiftet. Den formelle utlysningen kan ventes om kort tid, ifølge materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog AS.

Antall togsett og eventuelt hvor stor kapasitetsøkningen kan bli, er ennå ikke avklart. Det er heller ikke tidsperspektivet.

– Ingen annen mulighet

– Selv med standardtogsett kan det gjerne gå to år fra kontraktsinngåelse til nye tog kommer i drift, sier direktør Stefan Christensson i Bombardier Norge, en av flere mulige tilbydere, til DN.

De toetasjes togene blir de første i sitt slag her til lands, ifølge kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Pendlerforeningen er i forkant blitt hørt i møter med Jernbaneverket og NSB.

– Jeg har kjørt toetasjes selv, jeg, i Nederland – og det er ikke så dumt, ser du. Vi har sagt at det er en akseptabel løsning. For det er ingen annen mulighet til å øke frekvensen eller sette på flere vogner. Vi må ha løsninger som virker raskt, og dette vil gi plass til langt flere, poengterer Frantzen overfor Dagsavisen Østfold.

Forsinket

Men tro ikke at pendlernes mangeårige rettighetsforkjemper har lagt ned stridsøksa. Fortsatt er drømmen en Inter City-forbindelse med avganger hvert kvarter, slik at folk kan hoppe på toget når de vil – og i langt mindre grad risikere å komme for sent.

– Det er helt utrolig at vi har et storting og øvrige myndigheter som aksepterer at folk kommer for sent på jobb. Oslo skal vokse, Norge skal vokse, men hvordan håndterer vi framtida? Det er jo ikke toget som er forsinket, men tusenvis av mennesker. Du kan si til sjefen at toget var forsinket, og forklaringen vil delvis bli akseptert. Du kan jo prøve å si det samme om bilen. Det finnes sjefer som sparker ansatte som kommer for sent og det finnes studenter som ikke får tatt eksamen. Det skaper angstpregede hverdager for folk, påpeker Frantzen.