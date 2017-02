Advarer mot avvikling av fengselsavtale

Innenriks

Som Dagsavisen skrev i går vil Arbeiderpartiet si opp leieavtalen på fengselsplasser i Nederland. I utkastet til nytt partiprogram skriver programkomiteen at de vil avvikle ordningen med leie av soningsplasser i utlandet, og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.

Som følge av for få soningsplasser i Norge, har norske myndigheter leid fengselsplasser i Norgerhaven i byen Veenhuizen, nord i Nederland med kapasitet på 242 plasser.

– Vi ville aldri inngått en slik avtale. Når vi kommer i regjeringen vil vi ønske å avvikle den, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet.

Justis- og beredskapsdepartementet presiser at leieavtalen for Norgerhaven fengsel ble inngått for tre år fra 1. september 2015. Uten en forlengelse vil leieavtalen utgå 1. september 2018.

– Avtalen kan forlenges utover 2018 med et år av gangen, i inntil to år. Lovbestemmelsen som regulerer mulighetene for å leie fengsel i utlandet oppheves, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en e-post til Dagsavisen.

– Bør bevares til 2020

Men Norge bør leie fram til 2020, som det er adgang til avtalen, mener justisministeren.

– Det tar tid å planlegge og bygge fengsler. Vi utvider kapasiteten i Norge, men tilsvarende antall plasser vil ikke være etablert innen 1. september 2018. En avvikling av Norgerhaven fengsel ved utløpstidspunktet vil medføre betydelige konsekvenser for soningskøen, overholdelse av 48-timersregelen for politiarrest og arbeid med vedlikehold for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet ved flere norske fengsler, hevder Amundsen.

Redusert kø

Han peker på at både soningskøen og antall innsatte som har sittet i politiarrest utover 48 timer har blitt kraftig redusert etter benyttelsen av Norgerhaven fengsel.

– I 2016 har det for første gang vært svært få innsatte i politiarrest som ikke har blitt overført til fengsel innen fastsatte frister på grunn av manglende fengselskapasitet. Dersom kapasiteten i Norgerhaven fengsel avvikles før tilsvarende kapasitet er etablert, vil utfordringene med både soningskø og opphold i politiarrest utover lovbestemt frist, komme tilbake innen kort tid, mener justisministeren.