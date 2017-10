Innenriks

Bendixen er kritisk til det han oppfatter som begrepsforvirring i #metoo-kampanjen.

– Rammene for hva som kan kalles seksuell trakassering er blitt veldig vide, og det blandes sammen med overgrep, som er mye mer alvorlig. Det at partneren din maser om sex kan ikke kalles et overgrep. Hvis vi mener det, har vi et kjempeproblem, sier Bendixen, som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på NTNU.

I verste fall kan begrepene tømmes for innhold, mener han.

– Når folk begynner å trekke inn alle mulige slags handlinger som overgrep, vanner vi ut begrepet. Juridisk sett er det helt håpløst. Vi må sette noen grenser, sier Bendixen.

Les også: Vil ha seksualundervisning fra barnehagen

Like vanlig blant gutter

Han tror #metoo-kampanjen gir en følelse av samhold, og at det er grunnen til at såpass mange har tatt i bruk emneknaggen.

– Jeg tror mange som føler seg seksuelt krenket, søker forståelse og oppreisning. Kampanjen gir en opplevelse av at man ikke er alene.

Ifølge Bendixen er det ungdom mellom 16–19 år som i størst grad utsettes for seksuell trakassering, og gutter opplever det like ofte som jenter. I en studie blant videregåendeelever i Sør-Trøndelag fra 2014, fant Bendixen og en kollega at 63 prosent av jentene og 62 prosent av guttene hadde opplevd minst én form for ikke-fysisk seksuell trakassering i løpet av det siste året.

– Verbal trakassering er like vanlig fra gutter til gutter som fra gutter til jenter, og da er trakasseringen ofte knyttet til seksuell legning, sier Bendixen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stabilt omfang

Han har heller ikke inntrykk av at trakasseringen har økt i omfang.

– Mest sannsynlig er dette et ganske stabilt fenomen, særlig blant unge, men man bruker andre kanaler.

I samme studie oppgir en av tre elever at de har opplevd digital seksuell trakassering.

– Det er mye farligere å bli tatt bilde av i dag enn det var før. Bilder kan spres og spres og blir hengende ved deg i framtida, så konsekvensene er mye større.

Les også: Jobber for færre #metoo

Overdriver

Han tror likevel mediene tegner et overdrevent bilde av hvor vanlig det er å bli utsatt for denne typen misbruk.

– Man kan nesten få inntrykk av at dette er noe alle har opplevd, men det stemmer nok ikke.

Til bekymrede foreldre har han følgende råd:

– Det handler om å lære unge å skjerme seg og at de ikke nødvendigvis må delta på alle sosiale plattformer.

Kommentar: Når alle vet, men ingen snakker