490 har skiftet juridisk kjønn siden juli

Den 1. juli i fjor ble det mulig å endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. I løpet av et halvt år har 490 personer benyttet seg av muligheten

Tallene fra Skattedirektoratet er innhentet av VG.

– Det var en etterlengtet lov og mulighet for dem det gjelder. At så mange har benyttet seg av muligheten, er et tegn på at dette var på tide, sier psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i stiftelsen Sex og samfunn. Han jobber spesielt med transtematikk, og er ofte i kontakt med folk som er i en kjønnsskifteprosess.

Bare i juli var det 190 personer som skiftet kjønn.

