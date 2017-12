13 døde i flyulykker i 2017

Innenriks

– Det har vært to spesielle år. 2017 har vært et år med høy arbeidsbelastning, spesielt for luftfartsavdelingen, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport til Dagbladet.

Det er som oftest småfly og helikoptre som havner i ulykker. Tall avisen har hentet inn fra Luftfartstilsynet viser at 14 personer døde i en flyulykke i fjor. Det er alle passasjerene om bord i Turøy-ulykken og én passasjer fra en annen ulykke.

Så langt i 2017 har 13 personer omkommet i en flyulykke, åtte av dem da et helikopter styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard i november.

Til sammenligning omkom tre personer i 2015 og fem i 2014. I 2013 var det ingen som døde i en flyulykke.

– Innenfor allmennflyging har det vært et større antall ulykker i år enn det som har vært vanlig de siste årene. Men innenfor en tiårsperiode er dette ikke uvanlig høye tall, sier Wenche Olsen, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet.

Hun understreket at det er trygt å fly i Norge og at sikkerheten generelt er god. (NTB)