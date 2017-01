Innenriks

Color Line er det eneste rederiet med passasjerskip i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn under norsk flagg.

Det vil si at skipene er registrert i det norske skipsregisteret (NOR).

For å være registrert i NOR, krever norske myndigheter at mannskapet jobber under norske lønns- og arbeidsvilkår.

Det samme kravet gjelder ikke for det internasjonale skipsregisteret (NIR). Skip registrert i NIR kan ansette utenlandske arbeidstakere på lokale lønns- og arbeidsvilkår.

Fram til nå har det vært en rekke begrensninger i NIR for å gjøre det mer attraktivt for passasjerskip å seile under norsk flagg.

I et høringsbrev datert 18. januar 2017 foreslår Monica Mæland å myke opp disse begrensningene. Passasjerskip som seiler distanser på over 175 nautiske mil mellom norsk og utenlandsk havn, og som tilbyr overnatting, skal kunne registrere seg i NIS.

Det gjelder per i dag kun Color Lines to ferjer til Kiel i Tyskland.

De fire resterende Color Line-ferjene vil fortsatt være registrert i NOR.

Med landansatte har Color Line om lag 3.000 ansatte.

685 ansatte på Kiel-ferjene vil bli erstattet med utenlandske arbeidere dersom Mælands forslag går gjennom, ifølge en rapport fra Fartsområdeutvalget. Tallene er basert på opplysninger fra Color Line selv.