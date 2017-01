Tilbake til mesterverket

Lydhørt

Mike Oldfield er mest kjent for debutalbumet «Tubular Bells» fra 1973, som han siden har gitt ut en rekke variasjoner over. Nå gjør han det samme med «Ommadawn», hans tredje album da det kom i 1975. Som ikke er like sagnomsust, men minst like godt.

Jeg vet godt at det ikke er så veldig kult å like Mike Oldfield, men jeg eier ingen skam når det kommer til musikk. I hvert fall ikke god musikk, og både «Tubular Bells» og «Ommadawn» er blant høydepunktene fra hele 70-tallet. Så gode at Mike Oldfield aldri har klart å lage plater som kommer ut av skyggen av disse mesterverkene. Han erkjenner vel dette selv også, ved å gå tilbake til utgangspunktet enda en gang.

En liten påminnelse for eventuelt unge lesere: Mike Oldfield var musikkens nye vidunderbarn i 1973, da debutalbumet «Tubular Bells», også den første utgivelsen fra Virgin Records, ble møtt av overstrømmende anmeldelser. Et instrumentalverk over to platesider, spilt inn helt alene av en 17-åring som allerede hadde vært bassist i Kevin Ayers’ Whole World og gjestemusiker på plate med Edgar Broughton Band. Til tross for den svært alternative tilnærmingen til musikk ble «Tubular Bells» sakte, men sikkert en massiv suksess. Albumet la faktisk det finansielle grunnlaget for det som siden er blitt Richard Bransons Virgin-imperium.

«Ommadawn» ble påbegynt sent i 1974, da et stort publikum omsider hadde oppdaget magien i «Tubular Bells», omtrent samtidig med at oppfølgeren «Hergest Ridge» kom ut. En liten stund var Oldfield derfor både nr. 1 og nr. 2 på den britiske albumlista, men i stedet for å kopiere suksessen gikk han i gang med noe ganske annerledes. Han hadde spilt inn de to første albumene nesten helt alene, men «Ommadawn» fikk en større horisont. Fortsatt et helhetlig verk over to platesider, men denne gangen med enda flere musikalske sider.

«Ommadawn» minnet om at Mike Oldfield hadde gitt ut enda et album før «Tubular Bells», bare 15 år gammel, som The Sallyangie, sammen med søsteren Sally. Sterkt preget av den store interessen for folkesang i slutten av 60-årene. På «Ommadawn» kom folkemusikken tilbake for fullt. Et tidlig eksempel på det som senere skulle bli verdensmusikk, Og samtidig fjernt fra alle forestillinger om progrock. Denne gangen også ganske kort – bare litt over en halvtime til sammen over de to platesidene. «Ommadawn» hadde trommene fra Jabula, ei gruppe med sørafrikanske musikere i eksil, som samtidig ga ut et album på Virgin. Et brassband fra Hereford, Paddy Moloney fra The Chieftains på sekkepipe, søsteren Sally som sang sammen med ham igjen, og enda flere medspillere. Alle i en liten forundringspakke som viste fram Oldfields talent fra alle sider – ikke minst en humoristisk sans som vi ikke var så godt vant til i denne delen av musikklivet. Til slutt, nesten som et ekstranummer, kom den barnlig naive «On Horseback», med et barnekor som satte et sjarmerende punktum for albumet. «On Horseback» kom også ut på singel, med «In Dulci Jubilo» på den andre sida. Sistnevnte også kjent som «Jeg synger julekvad» på norsk, og derfor en stor hit jula 1975.

«Ommadawn» var altså full av eksentrisk av variasjon, men hadde samtidig Oldfields klare signatur. Ikke minst med mange eksempler på hans enestående gitarspill. En litt undervurdert side av Oldfields evner dette, at han i en tid med mange fremragende britiske gitarhelter var en av de mest undervurderte, litt på linje med Richard Thompson. Ikke bare på sine egne plater. Hør bare hvordan Oldfield samtidig briljerte som gjestegitarist i låter som Robert Wyatts «Little Red Robin Hood Hit The Road» eller Kevin Ayers’ «Everybody’s Sometimes And Some People’s All The Time Blues».

Oldfield lagde en rekke album siden, og han fikk en veldig stor singelhit sammen med Maggie Reilly i «Moonlight Shadow» i 1983. Magien fra 70-tallet var vanskelig å gjenskape, og det ble som antydet litt mange variasjoner over «Tubular Bells» i årenes løp – seks sist vi gjorde en opptelling. På åpningsseremonien for OL i London i 2012 spilte Oldfield et utdrag fra «Tubular Bells» og litt til i hele 12 minutter, sammen med 600 «stjerner» fra det offentlige britiske helsevesenet – en politisk markering til storartet musikalsk akkompagnement. Det ble så godt mottatt at Oldfield begynte å tenke at den eneste veien videre gikk nedover. Han kunne ikke motstå fristelsen til å oppsøke fortida enda en gang.

Med den nye «Return To Ommadawn» har Mike Oldfield har laget et album som nærmer seg «Ommadawn» stilmessig, men som ikke tar opp igjen de enkelte temaene på samme konkrete måte som han har gjort med «Tubular Bells»-variasjonene. Igjen spiller han alt selv, med en akustisk grunntanke, men med elektronisk gjenskapning av instrumenter han ikke har i sitt eget studio på Bahamas. Bare noen linjer fra «On Horseback» er samplet for å trekke linjene direkte tilbake til 1975. «Return to Ommadawn» har ikke den samme sublime melodiske sansen som utgangspunktet, den har ikke like oppfinnsomme detaljer, og heller ikke den samme nysgjerrige lekne holdningen. Å overgå en klassiker går jo heller nesten ikke an. Nå er «Return To Ommadawn» bare behagelig bakgrunnsmusikk, hyggelig å høre på så lenge det varer, selv om det alltid er en ekstra stor glede å høre på når Oldfield lar den elektriske gitaren ule igjen.