Skummel og skarp musikk

Lydhørt

– Min intensjon er aldri å stryke medhårs, fastslår Torgeir Waldemar.

Han kom ut av det blå i 2014 og overrasket og bergtok alle andre enn musikerkollegene og andre innvidde med det akustiske, selvtitulerte debutalbumet. Utgivelsen tok den da 40 år gamle, fullskjeggede debutanten hele veien til dobbelt Spellemann-nominasjon.

Nå er han tilbake med det angivelig vanskelige andrealbumet, sluppet nylig. Og like bra gikk det denne gangen. «No Offending Borders» gikk rett inn på albumlisten på sjetteplass, og solgte flere tusen fysiske eksemplarer, ifølge plateselskapet Jansen.

Skarpe kanter

Sammen med produsent Anders Møller valgte han denne gang å plukke fram tyngre skyts til en rekke av låtene: Masse elgitar og trommer. Og mer ... støy, som på låten «The Bottom of the Well», med det han selv kaller «bråk i bakgrunnen».

– Det skulle være forstyrrende, være rufsete, men ville folk reagere? Det var likevel naturlig å gå fra det mer akustisk orienterte, og kombinere det med min elektriske side. Før første plate tenkte jeg på at mange elementer raskt kan utkonkurrere hverandre. derfor kjørte vi en enkel produksjon. Risikoen med en gitarvegg er også at det blir mer vanlig. Men da vi prøvde det denne gangen, så vi at det jeg ville ha fram ble tydelig likevel.

Skumle ting

Torgeir Waldemar lever etter prinsippet om at det må skrubbe litt og være i kontrast – for at det skal sparke litt. Enten det er snakk om musikken eller tekstene.

– Da skiller man seg ut fra mengden, hvor ting er ufarlige og alle skarpe kanter er borte. Vi må tørre å gjøre skumle ting. Derfor blir det interessant å se hvordan det går utenfor landegrensene, sier han.

For i mars skal «No Offending Borders» krysse grenser – og lanseres i alle markeder, altså i hele verden. Det meldes om stor interesse allerede fra internasjonale musikkblader som Uncut og Mojo, så vel som amerikansk radio.

Grenseløs

– Til slutt: Tittelen «No Offending Borders», hvordan kom du fram til den?

– En kompis sa ordene i en bisetning, og de oppsummerte hele problematikken i skiven. Fra tekstene som handler om ting på det personlige plan, om det å forholde seg til seg selv og dine nærmeste, over til det innlysende, som landegrensene, flyktningproblematikk og kulturfrykt. Jeg ba ham om lov til å bruke sitatet hans, og jeg må si timingen ble ganske god. (NTB)