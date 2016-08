Elvis på hjemmebane

Lydhørt

Albumet «Moody Blue» er sannsynligvis Elvis-albumet som har nådd inn i flest norske hjem. Fordi det kom ut et par uker før han døde, og selvfølgelig fikk et fabelaktig oppsving i ukene etterpå. «Moody Blue» er imidlertid veldig typisk for hvordan platekarrieren ble forvaltet. En underlig konstruksjon av studioinnspillinger, gamle og nyere konsertopptak, og hva de nå kunne finne for å få ferdig enda ei ny Elvis-plate så fort som mulig. Produksjonsraten skulle opprettholdes. Få vil derfor synes at «Moody Blue» er et spesielt godt album. Det er så sammenrasket at det knapt er et album i det hele tatt, slik begrepet vernes med ærefrykt i dag.

Den nye utgivelsen «Way Down In The Jungle Room» er en rekonstruksjon av hvordan et siste album fra Elvis kunne vært, om karrieren hans hadde blitt forvaltet på en mer fintfølende måte. Et av formålene med utgivelsen (i tillegg til å opprettholde den nevnte produksjonsraten) er å tilbakevise myten om at Elvis Presley nærmest hadde gitt opp i 1977, og sluttet å lage ny musikk. Han var fortsatt på turné i ett sett, og for at han skulle få være litt hjemme innimellom ble et mobilt studio flyttet til Memphis, og installert i det såkalte «jungelrommet» på Graceland. Der et lille innendørs fossefall måtte slås av når båndet gikk.

Sist vi var innom Elvis i denne spalten var for å fortelle om hans «Stax Sessions» fra 1973. Han foretrakk å være hjemme i Memphis, men studioene der han hadde laget noen av sine beste plater var i ferd med å bli lagt ned, et etter ett. På Graceland kom de derfor sammen, Elvis, gitaristen James Burton, pianistene Glen D. Hardin og David Briggs, bassisten Jerry Scheff, trommeslageren Ronnie Tutt, koristene J.D. Sumner og The Stamps, og enda noen til. Der satt de sammen, spilte rett inn, og skapte en atmosfære av ordentlig musikk. Strykere, arrangert av kulthelten Bergen White, ble lagt på i Nashville senere.

Det ble med to sessions i jungelrommet, ei kort uke i februar, og et par dager i oktober i 1976. De fleste sangene kom kjapt ut på «From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee» i mai. En respektabel førsteplass på countrylistene, men en moderat suksess på albumlister som var preget av «yngre» rockehelter som Peter Frampton, Led Zeppelin og Rolling Stones. Etterpå kom singelen «Moody Blue», som også var planlagt tittelspor for et nytt album. De 16 innspillingene er nok til det som samlet 40 år etter høres ut som en helt anstendig album. Spesielt i forhold til ryktet om sangerens tilstand på denne tida.

Innspillingene presenteres for det meste i den rekkefølgen de ble spilt inn. Men en av de siste får sparke i gang showet. «Way Down» er en av de mest spenstige innspillingene Elvis Presley gjorde som godt voksen. Innsatsen til Elvis blir forsterket av basstemmen til J.D. Sumner, en stemme som mot slutten når dypere enn et menneske noen gang hadde gjort, ifølge Guinness Book Of World Records.

Det som følger er et mer enn akseptabelt album, langt inne i countrysjangeren. Ikke en kvalifisert klassiker, men med en godt, helhetlig uttrykk. Fra et høydepunkt med «Love Coming Down», til litt mer tradisjonell hulking i «He’ll Have To Go». Elvis synger på grensen til det akseptabelt affekterte, men det var nå engang sånn han var. Hvor effektivt det kunne være hører vi i en smektende versjon av den gamle irsk/engelske balladen «Danny Boy», som har vært sunget hundrevis av ganger, men Elvis klarer å gi den enda et nytt liv, enkelt akkompagnert av sitt lille kor og David Briggs på piano.

Albumet går mot slutten med et par britiske sanger. Lonnie Donegans «I’ll Never Fall In Love Again» hadde vært en hit med Tom Jones ti år før. Det kan høres vanskelig ut for Elvis Presley å formidle den samme fortvilelsen som Tom Jones, men de helt store følelsene i sangene passer ham godt. Roger Whittakers «The Last Farewell» høres ut som et litt underlig valg i 1976. Sangen hadde nettopp være en landeplage i Europa, men i USA var den bare en moderat hit. Men la det være sagt, det er ingen ting i veien med sangen, i seg selv. Elvis synger den minst like bra som Roger Whittaker.

I tillegg til dette albumet kommer også ei ekstra plate med outtakes, alternative opptak av de samme sangene, som hører med når de spesielt interesserte skal gjøres interesserte nok til å kjøpe enda ei ny plate med Elvis Presley. For de aller fleste av oss er det den første som er best, som viser at Elvis Presley i sitt siste år fortsatt hadde litt igjen på hjertet.