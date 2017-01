Operagalla i n’te potens!

Klassisk

DVD/Blu-ray

OPERA GALA

Live fra Baden-Baden 2016

Harteros, Gubanova, Kaufmann, Terfel

SONY 88985371629

Det mest berømte eksemplet er vel «tretenorkonserten» fra Roma i 1990, med Domingo, Pavarotti og Carreras. Utvilsomt en av de mest bestselgende plateutgivelser noensinne. Og den kan vel sies å ha stått som et lysende eksempel på genial kreativ salgstankegang. Noe som har resultert i en rekke tilsvarende utgivelser. For eksempel festforestillingen fra Baden-Baden for noen år siden, med blant andre Anna Netrebko og Elina Garanca. Med den berømte episoden med førstnevnte som sparket av seg skoene sine i Lehars «Meine Lippen, sie küssen so heiss», fra «Giuditta», til den fullsatte salens store henrykkelse. Noe hun selvfølgelig har gjort til et av sine kjennetegn. Jeg husker den kanskje mest fordi tenoren Ramon Vargas på kort varsel måtte hoppe inn for Rolando Villazon som var i alvorlig vokaltrøbbel, og det siste han gjorde før han i lang tid trengte legehjelp, var å synge i Trondheim. Noe han var blitt frarådet av sine leger å gjøre, men som alle vi som var til stede var lykkelig begeistret for. Dessverre for Villazon fikk han en forlenget «ferie». Men han er nå tilbake, selv om stemmen vel ikke har den samme glans lenger. Men Vargas gjorde en fortjenstfull jobb i godt selskap med de andre solistene.

Så i fjor sommer forsøkte festspilledelsen i Baden-Baden å gjenta suksessen, riktignok med andre solister. Og igjen var ulykken ute, idet Garanca på meget kort varsel måtte melde avbud. Men det ga den for de fleste av oss ukjente russiske mezzosopranen Ekaterina Gubanova en gyllen mulighet til å stå fram sammen med superstjerner som Anja Harteros, Bryn Terfel og Jonas Kaufmann, og selvfølgelig har den anledningen blitt festet både til CD og DVD. Gubanova er i ferd med å gjøre verdenskarriere og har allerede sunget på flere av de store operascenene, for eksempel «The Met» og «La Scala», og på festspillene i Salzburg. En varm og tiltalende mezzo, som ikke druknet i selskap med det allerede etablerte stjernegalleriet.

Velkjente arier fra «Don Carlos», «Carmen» og «Cavalleria rusticana» ligger meget godt til rette for den nye stjernen. Og andre høydepunkter står i kø. Som duetten mellom Scarpia og Tosca, med Terfel og Harteros, sistnevnte i den store kjærlighetsduetten fra «Otello» med Kaufmann, som også bidrar med Puccinis berømte «Tårnarie», Terfel som Mefisto i «Faust», og selvsagt får vi noen av store traverne fra operette og musikal. Titteltemaet fra «Gudfaren», Tevje i «Spelemann på taket» og alle fire unisont i Lehars «Smilets land». Alt i alt utvilsomt en galla i n’te potens. Med fire sangere i frydefull toppform.