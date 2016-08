Slik det var!

Jazz

Samstundes er ho eit vakkert minne om John Taylor, pianisten i bandet som døydde i fjor 73 år gammal, og som skreiv 17 av dei totalt 37 songane. Frå Sverige kom bassisten Palle Danielsson, no sytti år, og 62 år gammal er trommeslagar Peter Erskine still going strong. Han som frå 1978 var trommeslagar i Weather Report og er ein av dei mest meritterte. Opptekne som dei var, frå 1992 til 1997, tok dei seg tid til å spele inn fire album som har hatt æresplass i hylla mi.

Platene heiter «You Never Know» (1992), «Time Being» (1993), «As It Is» (1997) og «Juni» (1997), alle spela inn i Rainbow Studio av Jan Erik Kongshaug. Korleis dei fire fann vegen til kvarandre er framifrå skildra i tekstheftet. I ulike konstellasjonar hadde dei gjennom ECM møttest før, via Jan Garbarek, John Abercrombie, Kenny Wheeler med fleire. Alle fire skreiv låtar, John Taylor som kom frå bandet Azimuth mest. Og fire gonger samla dei seg om sitt felles prosjekt, og skapte noko av det vakraste eg veit om med denne eineståande trioen.

Den tredje plata heitte «As It Is». Samla kjem dei ut med tittelen «As It Was» (ECM/Musikkoperatørene). Og det er like vakkert.

Rantala og Erskine

«How Long Is Now» (ACT/musikkoperatøren) heiter albumet til den glade finske pianisten Iiro Rantala, som seier han har som motto å skrive så enkle songar at folk hugsar dei. Til det har han fått med vår allereie omtalte ven Peter Erskine på trommer, svensk bassist i særklasse Lars Danielsson, og tretten songar går unna lett som ein leik. Albumet «My Working Class Hero» var ein hyllest til John Lennon, «Tears for Esbjörn» ein til salig Esbjörn Svensson, og om du lurer på «kor lenge er no», er det berre å høyre på plata.

Inn i mystikken

Musikken byrjar der ord sluttar, meiner austerrikske David Helbock, med eller utan preparert piano. Sjekk ut albumet «Into The Mystic» (ACT/Music), der Raphael Preusch speler bass ukulele, og Reinhold Schmötzer trommer.