Elegi og jazz

Jazz

Vi har før høyrt han med pianisten Julia Hülzmann, med musikk av Kurt Weill på Bleckmanns ECM-debut «A Clear Midnight». «Hello Earth!» er med musikk av Kate Bush, og i straumen av plater er «Elegy» (ECM/Musikkoperatørene), der er han i samsong med Ben Monder på gitar, Chris Torfini bass, John Hollenbeck trommer og Shai Maestro på piano utfaldar seg over eit stort register. Som i «Comedy Tonight» med tekstar av Stephen Sondheim, og kva med låten «To Be Shown To Monks At A Certain Temple»?

Ralph Towner in town!

Med unntak av «Comedy Tonight» av Stephen Sondheim, har han skrive all musikk sjølv, til musikarar han før har spelt einskildvis med, som gitaristen Monder og trommeslagar Jon Hollenbeck. Resultatet er eit album strålande av både energi og elegi, med Maestros glitrande pianospel og ein sterk rytmeseksjon i Tordini og Hollenbeck. Og Theo Bleckmann som med både tekstane og musikken i songane sine, er albumets overskridande element. På merittlista elles er Laurie Anderson, Meredith Monk, Anthony Braxton, Steve Coleman og John Zorn.

Med gitaristen Ralph Towners nye soloalbum «My Foolish Heart» (ECM/Musikkoperatørene) vart det brått lysare der ute, til tonane frå ein gitarist i sin beste alder (76) som aldri trøytnar. Med tittellåt identisk med ein av verdas finaste standardlåtar signert Victor Young, udøyeleggjort av Bill Evans (med Scott LaFaro bass og Paul Motian trommer), er han også min favoritt. Eit tretti tals plater har Towner spelt inn med Garbarek på ei, mange av oss oppdaga han då han starta bandet Oregon. Her er det berre å lene seg attende og nyte eit dusin vakre songar.

Magnolia jazzar vidare

Magnolia Jazzband har vore i gang i 44 år, og gir ut det nye albumet «My Oldfashioned Love» (Magnolia Jazzband/EMI). Med dugande musikarar og vokalistar held dei arven som ein av dei fremste eksponentane for New Orleans jazz i Europa, i hevd!