Det beste av jazz

Jazz

Difor kan han med eit smil om munnen kalle den siste plata «Up and Coming» (ECM/Musikkoperatørene) – lovande! – etter å spelt med kreti og pleti i inn- og utland, med eit femtital plater i eige namn. Og det kriblar i ein med det same når den tettbygde gitaristen drar i gang sin eigen låt «Joy» med Marc Copland på gitar, Drew Gress bass og Joey Baron trommer, alle velkjende i ECM-stallen. Og kva er det med Abercrombie? Det melodiøse gitarspelet som Jim Hall vil smile til om han snur seg i grava. Soga seier at Abercrombie 14 år gamal spelte som Chuck Berry, men oppdaga jazzen etter å ha lytta til Barney Kessel. Samarbeidet med Copland går attende til tida før ECM, og begge spelte med trommeslagar Chico Hamilton. Merittlista kan reknast i hundretal, med «Up and Coming» i eit format der han er ein stilskapar.

Utanom Abercrombie har Copland skrive tre av låtane på plata. Ein balladeversjon av Miles Davis «Nardis» er bonus, på ei plate der Abercrombie og bandets lette ensemblespel er ei nyting å høyre på.

Tida går, 1982 består

«Chromola» (Hubro/Musikkoperatørene) heiter plata som med (eller på grunn av) namnet «1982» også er det mest tidlause. Det viser også omslaget med sin folkelege husfasade til å kvile auga på og som i alle fall ikkje skal distrahere lydaren frå tankane sine. Nils Økland (feler), Sigbjørn Apeland (kyrkje og trøorgel) og Øyvind Skarbø (trommer) er pionerane som feirar sitt jubileum med musikk for det meste spela inn i Sandviken kyrkje. Med eit elektroakustisk uttrykk, der lyden frå Nils Øklands kraftfulle feler strøymer gjennom det heile. Turné er i gang!

Benedikts triotur

«The Invariant» (ECM/Musikkoperatørene) er tittelen til spanske Benedikt Jahnel sin trio, der han med Antonio Miguel på bass og Owen Howard på trommer gir ut nok eit sterkt album. Innspelt i norske Rainbow studio har trioen vore i dei beste hender.