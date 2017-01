Tror Trump tjener på mediekonflikt

Intervjuet

Hvem: Joar Hoel Larsen (66), journalist i NRK og forfatter. Tidligere USA-korrespondent.

Hvorfor: Påtroppende president Donald Trump gikk tidligere denne uka til angrep på amerikanske medier, som han mener sprer falske nyheter om ham.

På en pressekonferanse denne uka langet USAs påtroppende president Donald Trump ut mot CNN og Buzzfeed, som har omtalt en angivelig russisk rapport som skal inneholde kompromitterende informasjon om Trump. Han nektet også å svare på spørsmål fra CNN. Hvor uvanlig er det at en kommende president forholder seg til mediene slik?

– På generelt grunnlag kan man si at Trump har sin egen stil, og at den er veldig spesiell. Han svarte på en lang rekke spørsmål, men han valgte å ikke la CNN få anledning til å stille sine spørsmål. Det er på sett og vis hans privilegium, uansett hvor uvanlig begrunnelsen hans var. Han begrunnet det med sin manglende respekt for CNN, og ikke med at han synes det var rimelig å slippe andre til. Men han skal ha for at han stilte opp på pressekonferanse og svarte på spørsmål om angivelige påstander fra anonyme kilder.

Trump kalte blant annet Buzzfeed for en skraphaug og sa at nettstedet kom til å «merke konsekvensene» av det de har skrevet. Hvordan skal mediene forholde seg til ham framover hvis det er linjen han legger seg på?

– Han brukte ord som «sleezebag» og «scum» under valgkampen også, så den eneste forskjellen er at han nå er valgt. Jeg tror mange av Trumps velgere synes det er helt på sin plass at han skjeller ut såkalt mainstream media, som han for så vidt har lovet å ta et oppgjør med. Det inngår i kampen mot eliten i Washington.

Hvilken betydning vil Trumps utfall mot mediene ha for den fremtidige dekningen av amerikansk politikk, både for lokale og internasjonale medier?

– Jeg tror han vil la seg intervjue av CNN i andre sammenhenger framover. Dette er ikke en praksis som hører hjemme i Det hvite hus, men det bør understrekes at pressekonferansen ble holdt i Trump Tower, og han er ikke bundet av reglene for presidenters atferd enda. På den andre siden er det ingen grunn til å tro at han kommer til å skifte stil om en drøy uke.

Må mediene bruke andre arbeidsmetoder for å dekke amerikansk politikk når Trump så tydelig velger hvilke medier som er inne i varmen, og hvilke som er ute i kulden?

– Mediene har ikke tilgang til presidenten i USA på samme måte som vi har til statsministeren i Norge. Alle presidenter velger jo fra tid til annen ut enkelte medier som de inviterer til én-til-én-intervjuer i Det hvite hus. Det er sjelden at de lar seg intervjue fortløpende om aktuelle hendelser. Her på Marienlyst er vi jo vant til at Børge Brende stiller opp på nyhetsmorgen i P2 og Dagsrevyen. Det er ikke kutymen i USA.

Hvilke erfaringer gjorde du deg selv som utenrikskorrespondent i USA?

– Hvis man jobber for NRK i Norge, er NRK veldig stort. Hvis man jobber for NRK i USA, er NRK veldig, veldig lite. I tillegg er avstanden fra mediene til makta uhorvelig mye større i USA enn i Norge. Man må i stor grad benytte seg av mellommenn og oppsøke vanlige folk. Man tvinges oftere ut i virkeligheten, og ikke bare inn i politikkens korridorer, for der har man mindre tilgang.

Trump bruker gjennomgående Twitter for å lufte meninger og presentere politikk. Hvordan påvirker det pressens dekning?

– Det er klart at twitter-meldingene fungerer veldig bra for Donald Trump. Han kan spore av en hvilken som helst seriøs dekning av en viktig sak ved å skrive at Meryl Streep er en dårlig skuespiller. Fordi det er den eneste kanalen han benytter seg av, blir det ofte til at mediene sluker agnet rått. Han får oppmerksomhet om saker som egentlig ikke er viktige i det hele tatt og som kan stå i veien for saker av større betydning.

Trump hevder at den russiske rapporten er falsk. Hvordan bør mediene jobbe for å sikre at de ikke viderebringer historier som er usanne?

– Ved å bedrive god gammeldags kildekritikk, tenke seg om to ganger og være mer opptatt av å være best på presisjon og ikke på tempo når det gjelder – det er bedre å være best enn først, hvis det er en motsetning der.