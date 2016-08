Trenger ikke selvhjelp

Intervjuet

Hvem: Hans Erik Næss

Hva: Seniorrådgiver ved Westerdals Oslo School of Art, Communication and Technology

Hva: Har gitt ut boka: «Forbedrings­industrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen»

Du bruker ord som forbedringsindustri og forbedringsentreprenører, og det dukker stadig opp yrkestitler som «influencer» og viljekraftpiloter – selvhjelp er blitt big business?

– Ja. Og utgangspunktet for at jeg fikk lyst til å skrive denne boka var ungdata-undersøkelsene som viste at særlig unge mennesker lykkes på mange områder, men er likevel ulykkelige. Og det forbedringsindustrien gjør er å bygge opp under den situasjonen istedenfor å løse den. De kommer på en måte med tiltak for å lindre smerten framfor å finne årsaken til problemet. Derfor har jeg forsøkt å se på trekkene i samfunnsutviklingen som har brakt oss dit vi er i dag.

Er alle valgmulighetene vi har i dag en del av problemet?

– Vi har i hvert fall så mange valgmuligheter at vi får dårlig samvittighet av ikke å bruke alle sammen. Og når det er sånn at du selv kan velge alt blir det også ditt eget ansvar å lykkes. Det er den store kritikken mot forbedringsindustrien at om du ikke klarer det du vil så vil du det ikke nok. Ingen av selvhjelpstiltakene du tilbys kommer med noen garanti, de sier bare: her er metodene – lykkes du ikke er det mest sannsynlig fordi du ikke vil det nok.

Er frihet og for mange valgmuligheter blitt sitt eget fengsel?

– Ja, hvis du har alle muligheter så må du også ta det som gjør deg lykkeligst. Derfor hører vi unge mennesker på TV i program som «Jeg mot meg» fortelle at de er redde for å velge i frykt for å velge det som ikke gjør dem mest lykkelige, som ikke gjør dem til den beste utgaven av dem selv. Da har de liksom misbrukt den friheten som generasjoner før deg ikke har hatt. Det jeg prøver å vise er at kulturforståelsen og individsforståelsen som dagens unge har er en arv fra det generasjoner før dem har utviklet. Og der er det noen paradokser.

Alt er blitt en konkurranse om å være best, men det kan vel også drive oss til å bli bedre?

– Litt konkurranse er fint, men det finnes uetiske måter å vinne konkurranser på og det blir fristende når det eneste målet for alt man gjør er å vinne. Det kan fungere for folk som klarer å være hundre prosent egoistiske og selvopptatte, men de vil også komme til å dø ensomme.

Du har blant annet skrevet om postmodernismen og populærkulturen på åttitallet som en forklaring på utviklingen?

– Åttitallet var helt avgjørende for hvordan dagens ungdom ser på seg selv slik de gjør, for det var da folk begynte å snakke om seg selv istedenfor å snakke om ting de var opptatt av. Du ser det ekstra tydelig gjennom datidens barne- og ungdomsprogrammer på TV at fokuset var på hva jeg føler, hva jeg vil og ikke hva jeg er opptatt av.

Et innovervendt blikk?

– På mange måter, ja. På syttitallet snakket de om krig og politikk og alvorlige saker, mens på åttitallet var det et tydelig skifte, i hvert fall i min oppfatning. Individet ble viktigere enn gruppa, med en ny individualisme som nærmest pekte nese av tanken om kollektivet – det store «vi». Og så har du nittitallet da man fikk en helt ny verden på kjøpet. Globaliseringen, internettet og det at det ble billigere å reise gjorde verden større og mindre på samme tid. Det ga mange nye kulturimpulser og en grobunn for at man gjennom bevisste valg kunne klippe og lime sammen den identiteten man ønsket seg. Men nå er det blitt så mange bilder at det er vanskelig å velge. Og det er der forbedringsindustrien kommer inn som en hjelpende hånd og sier: «vi har løsningen på hvem du skal være.» Det gjelder ikke bare typiske selvhjelpsbøker som «Bli best med mental trening», men også bedrifter som går inn i den videregående skole for å gi folk råd mot leksepress og eksamensnerver.

Du skriver også om en voksengenerasjon som kritiserer dagens unge for ikke å gjøre opprør slik de selv gjorde, at de er blitt en gjeng kjedelige flinkiser?

– Ja, det er et paradoks når de selv har vært med å sprenge grensene og rede veien for mer individualisme og frihet. Det hadde vært morsomt å se hvordan de hadde reagert om ungdommen virkelig hadde gjort opprør slik de selv gjorde.

Nylig ble det debattert i en nyhetssending på TV om terapi for å mestre overgangen til jobb etter ferien. Da har det gått langt?

– Ja, istedenfor å glede seg over at man kanskje har hatt en lang, deilig ferie blir det liksom et problem som skal gjøre deg nervøs og bekymret for å gå tilbake til arbeidslivet igjen. Da er jeg skeptisk til at motivasjonsforedrag er nøkkelen til å bli kvitt den nervøsiteten. Jeg skjønner at et motivasjonsforedrag kan ha en viss underholdningsverdi, men om det forandrer noe er jeg skeptisk til.

Trenger vi egentlig selvhjelpsindustrien, og hvis ikke, hvordan skal vi bli kvitt den?

– Jeg tror mange lever utmerket godt uten. Forutsetningen for å bli kvitt den er å gå til røttene av problemet når det gjelder for eksempel unge og psykiske lidelser. Det andre er å bestemme seg for at man ikke trenger alle disse coachene og viljekraftpilotene, og se hva du kan få ut av dine egne ønsker og mål uten å jakte på bekreftelser på at man har valgt riktig hele tida. Kanskje blir du ikke bare lykkelig, men det kan hende du vil kunne oppdage noe nytt.