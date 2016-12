Høytflyvende drømmer

Intervjuet

NHO Luftfart har fått gjennomslag for mer lån og stipend fra Lånekassen til dem som tar sivil pilotutdannelse. Nå økes dette beløpet fra 320.000 til 1.030.000 kroner. Hvorfor er det nødvendig?

– Nå kan alle unge som ønsker det, bli pilot, ikke bare de som har foreldre med god økonomi eller som har god personlig økonomi selv. Pilotutdanningen er spesiell ved at det er mye praksis, med mye flyging. Undervisningen skjer dessuten stort sett ved private skoler. Mange reiser derfor til USA for å bli pilot, og det er kostnadskrevende, fra 900.000 til én million kroner for de to årene utdanningen tar.

Hvorfor er det nødvendig at flere får mulighet til å ta pilotutdannelse?

– Hvis antallet kandidater begrenses på grunn av økonomiske årsaker, kan vi også få et svakt utvalg. Nå får vi inn de beste, de som både har lyst, interesse og er egnet, etter at regjeringen har snudd seg rundt og tilrettelagt for såpass store endringer i støtten fra Lånekassen.

Hvordan er behovet for nye piloter?

– Det vil være stor etterspørsel etter piloter de neste tiårene. Globalt vokser flytrafikken voldsomt, ikke minst i Asia. Boeing anslår i sin siste utgave av Pilot & Technician Outlook 2016, at det vil være behov for 617.000 nye piloter de neste 20 årene, av disse 104.000 i Europa. Dette er en kraftig oppjustering av prognosen på 558.000, fra året før. Når det gjelder Norge har vi en god del piloter som er godt opp i årene. Dermed blir det en viss avgang som må erstattes, mellom 100 og 125 i året. På toppen av dette vil veksten i flytrafikken kreve fra 50 til 75 nye piloter i året. Tidligere var Forsvaret en viktig kilde til nye piloter, men nå er inntaket lavere og plikttjenesten lengre, slik at færre blir tilgjengelige for det sivile markedet.

Så det kan bli enkelt å få jobb som nyutdannet pilot?

– Det stilles felles krav til flygerutdanningen i hele EØS-området, slik at Europa og verden er ett felles arbeidsmarked for europeiske piloter. Det er ikke uvanlig at norske piloter begynner sin karriere i flyselskaper utenfor Norge, og så etter hvert havner i norske eller nordiske selskaper.

Hvorfor må de nye pilotene absolutt være norske?

– Det er nødvendig at vi fortsetter å ha norske kvalifiserte piloter bosatt i Norge. Med så mye flyaktivitet, ikke bare til og fra Norge, men også her i Norge, er det viktig at vi har egen kompetanse også på dette området.

Hvordan er det å håndtere et studielån på opp mot én million kroner for en fersk pilot?

– Globalt sett er det ganske like lønninger, og stort sett er det gode lønns- og arbeidsvilkår når man kommer seg inn i bransjen. Det er blitt snakket om løsere ansettelsesforhold, og det er riktig i noen land og deler av markedet, men vi er langt unna det i Norge.

Før ble pilotyrket betraktet som et høystatusyrke, men med alminneliggjøringen av det å fly, er kanskje ikke statusen den samme lenger?

– Jeg tror mange fortsatt synes det er stas å være pilot, og at yrket oppfattes som attraktivt. Det er en viktig jobb med stort ansvar og krav om stor kompetanse, og nå ser vi at det blir stadig flere jenter i yrket også.

Det er blitt hevdet, ikke minst fra miljøorganisasjonene, at flytrafikken må begrenses av hensyn til klimaet. Kan ikke det tilsi at behovet for piloter likevel ikke blir så stort som bransjen antar?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror luftfarten kommer til å omstille seg til å bli mer klimavennlig blant annet ved bruk av biodrivstoff. Det er fullt mulig. Samtidig er det slik at det grunnleggende behovet for å reise er stort, spesielt i Norge, på grunn av geografien her hjemme, og slik landet vårt er lokalisert i forhold til andre land. Også den sterke befolkningsveksten i Norge vil være en pådriver for mer flytrafikk. Jeg tror heller ikke at vi vil få en global regulering av flytrafikken. I store utviklingsland satses det veldig, ikke minst i Kina hvor det nå bygges massevis av nye flyplasser.