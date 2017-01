Gjør døren høyere

Intervjuet

Hvem: Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkemøtet

Hvorfor: Kirkemøtet avholdes i tiden 25.-31. januar i Trondheim

Etter en lang strid, og etter at Åpen folkekirke seiret i kirkevalget i 2015, får homofile nå rett til å gifte seg i kirken på lik linje med andre par. Noe av det viktigste årets kirkemøte skal gjøre, er å vedta en ny liturgi som kan brukes under vielse av alle par i kirken. Hvordan blir den nye liturgien?

– Den er ganske lik den gamle, men tilpasset slik at alle par skal kunne bruke den. Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre. Også inkluderer den noen bibeltekster som kan gjelde for alle par. Liturgien er behandlet av bispemøtet og kirkerådet, men nå er det kirkemøtet som skal fatte det endelige vedtaket på mandag. Etter det gjøres den nye liturgien gjeldende fra 1. februar.

«Kirkemøtet i en kristen kirke skal vedta en ekteskapsliturgi som er i åpenbar strid med Bibelen og kristen etikk», heter det i en lederartikkel i den kristne avisen Dagen. De er ikke alene om dette synet. Hva tenker du om det?

– Denne saken har vært gjenstand for lange og grundige prosesser. Kirkemøtet har vedtatt at det er ulike syn i kirken i denne saken, og at begge syn er teologisk begrunnet. Bispemøtet har også behandlet dette, slik at det å mene at to av samme kjønn kan gifte seg i kirken, er i tråd med vår kirkes lære.

Har du forståelse for dem som er skuffet over kirken som følge av dette?

– Jeg har forståelse for dem som synes dette er smertefullt, men deres syn gis rom for i kirken. Vi har vedtatt at kirken skal leve med to begrunnde syn. Slik var det ikke før, da var det slik at alle vi som mente at homofile og lesbiske burde få gifte seg i kirken, ikke hadde rom for vårt syn. Det nye vedtaket gir tydelig rom for begge syn. De som mener dette er feil, kan ta konsekvensene av det. F.eks. kan en prest slippe å vie to av samme kjønn. Men alle skal kunne få gifte seg i den kirken de vil.

Vigsel av homofile i kirken møter fortsatt mye motstand og den nye liturgien er omstridt. Hvordan skal kirken komme samlet ut av dette?

– Vi skal komme samlet ut av dette ved å gi rom for uenighet, møte hverandre med respekt og ikke omtale hverandre i krenkende vendinger. Det som binder oss sammen er fellesskapet vi har igjennom vår tro og sakrament.

Det siste året har over 41.000 meldt seg ut av Den norske kirke. Har det sammenheng med ja til homoekteskap?

– Vi har ikke spurt hvorfor folk har meldt seg ut, men det kan ha en sammenheng med det. Men det kan også handle om at det er blitt rettet opp i et medlemsregister som hadde åpenbare feil.

1. januar i år var det slutt på statskirken. En del av skillet fra Staten er at kirken er et eget rettssubjekt og arbeidsgiver. Som Vårt Land har omtalt, har fem prester reservert seg fra å bli overført til Den norske kirke. De ble ansatt som embetsmenn, og er altså uoppsigelige, og skal fortsette å ha staten som arbeidsgiver. Situasjonen for disse er at de nå er ansatt i Kulturdepartementet og får ikke fortsette prestegjerningen. Hva tenker du om det?

– Dette står de fritt til å velge. Det er departementet som har ansvar for dem. Det som er krevende for oss, er at lønnen til disse holdes tilbake fra Den norske kirke samtidig som vi må ha nye folk i disse stillingene. Derfor blir dette et kutt i tilskuddet til Den norske kirke.

Ifølge Vårt Land skal disse nå heve lønn fram til pensjon uten å gjøre noe som helst. Er det moralsk riktig synes du?

– Det vil jeg ikke ha noen mening om. Det er et valg folk har tatt. Det forholder jeg meg til.

Hva gleder du deg mest til ved årets kirkemøte?

– Jeg gleder meg mest til å være i gang, møte folk og til å ta det ansvaret vi nå har fått. Og så gleder jeg meg til å vedta den nye vigselsliturgien.