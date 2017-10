Godt nytt fra vestfronten

Byløvene

6

Brasserie Ouest

Elisenbergveien 19

Mat 6

Meny 6

Miljø 6

Service 6

Prisnivå 6

– Veldig hyggelig er det her også. Det er så deilig at atmosfæren er så avslappet, mens maten holder høyeste standard.

Byløvene hadde store forventninger til den nye Brasserie Ouest i Elisenbergveien, men øynene blir enda større da de har tatt hver sin østers til å begynne med, hvor små intenst velsmakende kuler av frossen pepperrot og østersen i seg selv dekker en knall grønn persilleolje. Kombinasjonen er himmelsk, og perlemoren i skjellet glinser som en lekker fargeoverraskelse.

– Dette er som gamle Bagatelle hadde laget sin versjon av Den grønnkledde, sier Løvinnen med tanke på Ibsens komplekse fristerinne.

Det skal vise seg at den lille appetittvekkeren ikke er noe unntak. Kjøkkensjef Matthias Bernwieser har bakgrunn fra den nå avviklede Michelin-restauranten Ylajali og det tilsvarende stjernebehengte København-stedet Geranium, mens andre i topplaget på Ouest kan krysse av blant annet Fauna og Wien-flaggskipet Steirereck. Det kunne gått rett vest når det gjelder skyhøye skuldre og stiv snipp, men nettopp mangelen på selvhøytidelighet kombinert med skyhøy kvalitet er det beste med Ouest. Her sitter barnefamilier en helt vanlig høstferiekveld, her er venner og businessklientell, og alle føyer seg smilende inn i en jevn summing av det slaget som kun fornøyde gjester kan framkalle. Ikke for det, Vi skal ikke underslå at Prada-faktoren ved enkelte bord er påtrengende, men så har da heller ikke Byløvene Frogner som sitt nabolag.

Løvinnen har akkurat lest Matias Faldbakkens nye roman «The Hills», og blir umiddelbart slått av at den restauranten som han beskriver i boken kunne vært Ouest. Fløyelsforhenget er på plass, og som på The Hills er alle verdige gjester også på Ouest. Det er som om hele klientellet fra boken har tatt plass, sier Løvinnen, og begynner å hinte om at den og den gjesten minner om figurer fra boken.

– Og det sier noe om atmosfæren og mangfoldet Ouest allerede etter få uker har opparbeidet.

Menyen er som ved et finere fransk brasseri, elegant, men likevel rustikk, og med innslag av blant annet friterte froskelår servert som barsnacks. Spisekartet ligger trykket på de dukfrie bordene som hos en vanlig gastropub, men her er ingen burgere å se. Snarere små og større retter med fransk tilsnitt, som safranbouillabaisse og tartar med beinmarg, og gjennomgående skinner den internasjonale erfaringen i kjøkkenet gjennom. En champagneskummende senneps- og agurkravioli med små svarte perler kaviar er den beste forretten Byløven har spist på årtier, hvor dillfargen fra østersen går igjen. Løvinnen velger froskelårene, knasende friske og friterte.

– De er litt salte, men så er det også snacks, og kokken er forhåpentligvis forelsket og ditto distré.

Servitørene er rett og slett triveligheten selv, til fingerspissene profesjonelle men likevel upretensiøse. Vinen skjenkes sjenerøst uten unødig skifte av glass, og forslagene på både rød og hvit kommer som klokkerene treff på smakene. Fire kjøttretter og to fiskeretter er utgangspunktet for hovedrettene, blant dem lammehjerter, svinekjaker og indrefilet, mens ovnsbakt piggvar er det mest spennende fiskevalget. Fra det fyldige, sammensatte vinkartet velger vår mann denne kvelden å skjenke glass til stykkpris fra en Francs Magnus Bordeaux magnumflaske, et perfekt følge til både Byløvens valg av indrefilet med brokkoli, grønne bønner og en nydelig rødvinssaus, og lammehjertene som får Løvinnen til å ta fram de virkelig store superlativene. De er perfekt stekte, og kål- og kapersfølget er førsteklasses.

– Men poteten, det er det vakreste jeg har sett, sier hun, og stirrer fascinert på den runde skiven av sammenkveilede, løvtynne potetstrimler som smaker like godt som den tar seg ut, som en finurlig remedie fra en transformator.

Hele måltidet og besøket på Ouest har noe av den samme kombinasjonen av overraskelse, overdådighet og likevel en enkelthet som finner gjenklang i prisene. Forretter fra 150 til 180 kroner, hovedretter på en hundrelapp mer med unntak av indrefileten, glass champagne til 125 kroner og «snacks» som froskelår og profiteroles (vannbakkels) til under 100-lappen enten du sitter i baren eller ved bordet, er på gunstigste bydelskronivå. Det er kanskje noe symptomatisk ved at Byløvene forlater en fullsatt restaurant og vandrer forbi BA53, som denne kvelden går med folketomme lokale er rundt hjørnet. Konkurransen på Frogner skal bli beinhard i tiden som kommer.

– Hvis Brasserie Ouest holder nivået, servicen og prisene, uten at det går ut over atmosfæren, vil nykommeren på bydelsnivå bli en varig favoritt for hele Oslo, konkluderer Byløvene.