Sjømatens beste venn

Mat og drikke

Av Knut-Espen Misje

En klassisk tørr hvitvin er det vi vil ha til ukas nydelige skaterett. Og siden vi fortsatt er ine i den typiske Chablis-sesongen, er det på sin plass å teste ut denne vintypen. En kikk på Vinmonopolets nye nettside viser at det er nesten 300 ulike varianter av Chablis tilgjengelig. Vi nordmenn skal etter sigende ligge i verdenstoppen for konsum av Chablis i forhold til folketall.

Chablis er et relativt kjølig vinområde med kontinentalt klima og et karakteristisk jordsmonn med den kalkholdige leiren som kalles kimmeridge kalk. Det er flere kvalitetsnivåer definert i vinloven, fra Petit Chablis, via Chablis og Chablis Premier Cru, til toppen av kvalitetspyramiden der Chablis Grand Cru troner.

Jeg synes skate er en såpass flott råvare, og ukas tilbehør såpass intense og fine, at det er på sin plass med en Premier Cru for å matche retten. Valget falt på Desvigne Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre (varenr. 8017801, kr 289,90, basiskategori 6) fra den vellykkede 2014-årgangen.

Det finnes ganske mange Premier Cru-vinmarker i Chablis, og Montée de Tonnerre er kanskje den aller beste av dem. Vinen luktet som forventet av syrlige grønne frukter som epler og lime, med et lett innslag av smør. På smak var den både tørr og syrlig med middels fylde og god intensitet, med karakteristisk lett fedme og innslag av meieri.

Så hvordan gikk kombinasjonen med maten? Jo, duftene harmonerte utmerket, og vinens syrlige, friske smaker passet de smørsauterte grønnsakene og spesielt kålen veldig godt. Det som binder hele kombinasjonen sammen, er den silkemyke, luftige sausen med både smør, egg og fløte smaksatt med ramsløk. Nydelig!