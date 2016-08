Himmel og hav – og hage

Mat og drikke

Av Øyvind Hjelle

I Frankrike har man en høyst fleksibel grønnsaksrett som rett og slett kalles «hagens grønnsaker». Den består av det man måtte ha av modne grønnsaker i hagen, og serveres til alle typer fisk og kjøtt.

Heldig er den som har ferske gulrøtter, nykål blomkål, erter og neper utenfor døra si! Vi andre kan glede oss over at det nå på sensommeren finnes masse friske, norske grønnsaker i butikkene.

Friske grønnsaker er veldig veldig godt når det er tilberedt riktig. For at de fine fargene og de gode smakene skal holde seg på topp, er det viktig å ikke koke grønnsakene for lenge, og bruke rikelig med saltet vann under kokingen.

Til grønnsakene blir det fisk denne uka, nærmere bestemt skate. Og her snakker vi ikke om fiskefilet, det man spiser på skaten er nemlig kjøttet fra svømmefinnene – som gjennom evolusjonen har utviklet seg til enorme vinger som skaten flyr gjennom vannet med.

Vingene består av lange, saftige, hvite strimler. Panering med litt mel før steking gir både en god smak og en garanti mot at fisken setter seg fast i pannen. Stekt til den får litt skorpe, snudd og avsluttet med smør i pannen, trekker skaten ferdig slik at den blir både stekt og saftig. Skate er en fisk i haifaimilen og egner seg derfor ikke servert med en rå kjerne eller på for eksempel sushi-/sashimifatet.

Saus er et stort kapittel i seg selv. Ukas saus er rask å lage, og full av smak og fylde fra eggeplommer, smør, fløte, sitron og ramsløkpuré. Hvis man siler den sausen over på en «fifonflaske» (fås i velassorterte kjøkkenutstyrsbutikker), kan man sprøyte en vakker og luftig saus over grønnsakene og fisken. Etter et minutt vil sausen falle noe sammen, men alt dette er så godt at da er maten trolig er spist opp allerede.

Skate og smågrønt med luftig ramsløkhollandaise

Til 2 personer

400 g skinn- og beinfri skatevinge

1 ss mel

2 ss stekeolje

Salt

-

6 små gulrøtter

3 små neper

1/2 nykål

1/2 blomkål

200 g erter

3 liter vann

2 ss salt

-

3 eggeplommer

100 g smør

4 ss fløte

2 ss hvitvin

1 ss sitronsaft

2 ss ramsløkpuré/olje

Passelig med salt

Hagens grønnsaker: Kok opp vannet, tilsett salt, ha på lokk. Skjær vekk det nederste av stilkene på nepene, la det stå igjen 3 cm. Skrell av det ytterste skallet på nepene. Del dem i to eller fire like store biter. Skrap gulrøttene og kutt av dusken. La gjerne en dekorativ liten dusk sitte igjen. Løs opp blomkålen i like store buketter. Ikke kast de fine bladene, de er også gode. Rens ertene. Start med å ha gulrøttene oppi det kokende vannet, vent et minutt og putt oppi nepene. Kok et minutt, hiv oppi blomkålen, vent et nytt minutt og tilsett nykålen og ertene. Koke dette et minutt og hell alt i et dørslag.

Legg dampende grønnsaker over på tallerken, skaten oppå og topp med hollandaisen.

Ramløkhollandaise: Ha alle ingredienser i en kjele og sett den på moderat varme. Rør kontinuerlig med en visp som kommer til i kantene på kjelen. Når sausen begynner å tykne, er den klar enten servering med en gang, eller siling gjennom en finmasket sil oppi en sifonflaske.

Pannestekt skate: Del vingen i fire biter. Tørk av og dryss på salt og litt mel. Varm en teflonpanne med solsikkeolje. Legg skaten med melsiden ned. La den steke på høy varme til den har fått en delikat skorpe. Trekk pannen til side og tilsett smør. La skaten bruse i smøret i 10 sekunder og snu den. La den trekke ferdig i smøret. Skatevingen er ganske tynn, så hele denne prosessen skal ikke ta mer enn 5 minutter.