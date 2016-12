Bra billigbobler til nyttårsfesten

Mat og drikke

Jeg vil driste meg til å påstå at rundens billigste vin, Pedregosa Reserva Clos Brut Nature, er Vinmonopolets beste kjøp når det gjelder musserende vin. Til under 140 kroner er dette uhorvelig mye vin for pengene når det gjelder cavaen som er laget på tradisjonelle druer. Lett og delikat og sitruspreget i lukt og smak og ikke noe av det «våte ullpreget» som ofte finnes i cava.

De bedre cremantene fra Burgund tåler svært ofte sammenligning med langt dyrere varer fra Champagne. Det gjelder i hvert fall fra Jean-Paul Bruns Charme og Extra Brut fra Clothilde Davenne. Begge er laget av 100 prosent chardonnay og ingen av dem er tilført såkalt «dosage» for å søte dem opp. Med andre ord knastørt og veldig godt, samtidig som prisene på dem er relativt hyggelige.

På tampen tar vi også med oss italienske Ferrari Brut, også dette en vin som er laget av 100 prosent chardonnay – og også her er kvaliteten upåklagelig.

Ukens anbefaling

4364601 Mount Pleasant Elizabeth Cellar Aged Semillon 2007 (Hunter Valley, Australia) kr 189,90

En raritet av en vin som har fått hele åtte års lagring på flaske før den kommer for salg. Og merkelig nok så fungerer det svært bra. Ganske så dyp gulgrønn farge. Moden gul eplefrukt med innslag av mineraler og forsiktig gummi/petroleumspreg. Lett og delikat smak der det går i sitrus og eple sammen med mineraler. Meget bra syrlighet i avslutningen. (88)

Øvrige

3563601 Pedregosa Reserva Clos Brut Nature (Penedes, Spania) kr 139,90

Lys gulfarge og lette og forsiktige bobler. Lukter av sitrus og grønne epler sammen med hint av mineraler. Fine bobler og lett og delikat smak av sitrus og eple sammen med forsiktig lagringspreg. Meget bra syrlighet i avslutningen. (86)

9106401 Brun Crémant de Bourgogne Charme Blanc de Blancs Extra Brut 2014 (Burgund, Frankrike) kr 199,90

Har lys farge og lette og fine bobler. Deilig lukt av sitrus sammen med syrlig eple og bakst i lukten. Smaker av syrlige epler sammen med en tøtsj bakst. Super syrlighet i avslutningen. (88)

4561601 Ferrari Brut (Ferrari, Trentino, Italia) kr 199,90

Lys gulfarge og lette og fine bobler. Grønt eple sammen med bakst og hint av petroleum i lukten. Lett og delikat smak av sitrus og grønne epler, sammen med forsiktig lagringspreg. God og frisk avslutning. (88)

1049101 Davenne Crémant de Bourgogne Extra Brut (Burgund, Frankrike) kr 169,-

Middels kraftig gulfarge og lette og fine bobler. Eple og sitrus sammen med antydning til bakst i lukten. Smaker av syrlig eplefrukt sammen sitrus og mineraler. Meget bra syrlighet i avslutningen. (87)