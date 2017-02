West End-stjerner tar Macca-show til Halden

Halden24

Nå kan du oppleve West End stjernen Emanuele Angeletti i hovedrollen som Paul McCartney i Halden.

- Dette er en hyllest av musikken og livet til en legende, melder Brygga Kultursal som har fått showet til Halden 11. november.

Showet har fått strålende kritikker i England og italieneren Emanuele Angeletti imponerer som McCartney.

Showet er den første i sitt slag og turnerer i Storbritannia for øyeblikket. «Macca: The Paul McCartney Story» er en biografisk musikal som dekker McCartney´s komplette karriere fra 1970 til 2016.



Første halvdel av showet er en rekreasjon av «Wings Over The World» 1975-76 konsert turneen med autentiske kostymer, iscenesettelse og produksjon.



Den andre halvdelen av showet er en hyllest til Paul McCartneys solokarriere og inkluderer alle hans mest elskede hits, sammen med et utvalg av Beatles favoritter.



En profesjonell rolleliste bestående av West End skuespillere og artister gjenskaper karrieren til en av musikkhistoriens aller aller største, Paul McCartney.