Vurderer moderne baneterminal i Østfold

- Dette er på høy tid. Lastebiltettheten på E6 er allerede alt for høy, med de klima- og miljøproblemene dette medfører på sikt. Alle har alt å tjene på at vi får mer gods fra vei til bane, og Østfold, som porten til Europa, ligger perfekt til. Dette er en løsning som vil gavne hele nasjonen, sier fylkesvaraordfører i Østfold og leder av Jernbaneforum Øst, Siv Henriette Jacobsen i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Jacobsen mener Berg i Halden peker seg ut som et sentralt koblingspunkt, siden dette området kan betjene både østre og vestre linje på Østfoldbanen.

Det er gjennomført et prosjekt for å kartlegge potensialet for økt godstransport på bane i Østfold. Arbeidet er utført i regi av Østfold fylkeskommune, Borregaard ASA, Nexans Norway AS, Norske Skog Saugbrugs AS, Borg Havn IKS og Jernbanedirektoratet.

Markedsanalysen viser at det er grunnlag for etablering av en moderne baneterminal i Østfold, opplyser fylkeskommunen i pressemeldingen, som fortsetter slik:

"Næringslivet i Østfold kjennetegnes av store bedrifter innen industri og engroshandel med betydelige behov for grenseoverskridende transporter over lange avstander. Ca. 2.700 lastebiler passerer daglig over Svinesund, fortrinnsvis til og fra destinasjoner på Østlandet".

Logistikksjef Bjørn Andersen i Norske Skog Saugbrugs AS har deltatt i prosjektgruppen. Han har tro på at en ny moderne jernbaneterminal vil styrke næringslivet i Østfold.

- Markedsanalysen viser at det i første rekke er behov for en terminal som kan ivareta transportene av industrigods i ScanMed-korridoren. Denne korridoren går fra Oslo via Østfoldbanen og sørover gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og til Palermo i Italia. En topp moderne terminal vil styrke regionens konkurranseevne og redusere utslippene av klimagasser fra tungtrafikken, sier Andersen.

ScanMed, Scandiavian-Mediterranian Rail Freight Corridor, inngår i kjernenettverket i EU og skal øke trafikken på bane over lange avstander i Europa. Den ble offisielt åpnet i november 2016.

Den nye baneterminalen må kunne ivareta alle former for godstransport på bane. Den bør spesielt tilrettelegges for nye løsninger for transport av semitrailere. Landets mest trafikkerte korridor for langtransport med lastebil passerer gjennom Østfold. Terminalen må kunne tilby arealer for lagring av gods og tilhørende næringsvirksomhet i samme område.

Det foreslås også at tømmertransportene på bane i Østfold får bedre rammebetingelser. Arbeidsgruppen peker på behovet for en tømmerterminal i nærheten av Askim langs østre linje. I tillegg foreslås det at statlige myndigheter bistår baneoperatørene med et ekstra lokomotiv for å kunne trekke lengre tog opp Tistedalsbakken – en av de bratteste banestrekningene i Skandinavia.

Prosjektgruppen anbefaler at Jernbanedirektoratet og Bane NOR snarest mulig følger opp anbefalingene i markedsanalysen i tett samarbeid med næringslivet og berørte myndigheter.