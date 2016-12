Halden24

Turgjengerere og fastboende i områdene Bondebakken, Smedbruket og Fossløkka har irritert seg over økende forsøpling i områdene de bor i.

Åpenbart har noen stoppet opp med bil og henger og kastet av møbler, hvitevarer, matavfall og mye annet, som det flyter over av i Bondebakken, Fosseløkka og nedre del av Spinneri-området i Tistedal.

En del av de større gjenstandene, som er kastet av i Bondebakken, har trillet gjennom det bratte terrenget i skogen og ned mot Tistedalsveien.

Dyr trekkes til matavfallet, og rotter, rev og skarer av skjære og kråke har funnet rikelig å spise på.

– Vitner om slette holdninger

Kommunalsjef teknisk i Halden kommune, Ulf Ellingsen, liker dårlig de bildene han har fått tilsendt av Halden24 med søppelmengdene strødd rundt ute i naturen.

– At det i det hele tatt ser slik ut er jo bare trist og vitner om slette holdninger, sier han og tilføyer:

– Det finnes innsamlingsløsninger for den type søppel og avfall som er avbildet.

Setter igang opprydding

Veien det forsøples langs er kommunal og deler av området er det Norske Skog Saugbrugs som er eier av.

– Det er forsøplingen langs veien som er årsak til at området ser slik ut som det gjør. Vi er i dialog med Saugbrugs på saken, sier Ellingsen, som understreker at grunneier i så måte ikke kan lastes for at det ser ut som det gjør.

– Vi vil gjøre et forsøk på rydde opp i samarbeid. Kommunen vil prioritere dette og setter av noen midler til denne oppryddingen utover våren, forteller Ellingsen.